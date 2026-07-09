Медовий місяць Тейлор Свіфт: співачка вирушила до суперексклюзивного клубу в Монтані

Після свого весілля, яке обійшлося в мільйони доларів, Тейлор Свіфт та її чоловік Тревіс Келлі вирушили на курорт. І обрали місце, яке стало справжньою несподіванкою для фанатів.

Молодятів помітили в затишному гірському містечку у штаті Монтана, тоді як шанувальники думали, що вони полетять за кордон. Але Тейлор Свіфт після весілля в Медісон-сквер-гарден тепер проводить свій медовий місяць, куди вона вирушила таємно, поки увагу ЗМІ відволікали приватні літаки-приманки, пише Daily Mail.

Клуб Yellowstone доступний лише обраним

Втім, гостей, яких запросили на весілля, теж тримали в невіданні аж до останньої миті — їм просто сказали бути в Нью-Йорку 3 липня "раннім вечором".

Джерела повідомляють, що гравець команди "Канзас-Сіті Чіфс" та його дружина, поп-зірка, хотіли насолодитися "сімейною самотією" і провели разом "міні-медовий місяць" перед тим, як вирушити у більш тривалу весільну подорож.

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Пара проводить час в ексклюзивному клубі Yellowstone у Біг-Скай, штат Монтана.

Приватний літак Свіфт у цей час перебував в іншому місці: його позичили друзям сім’ї з маленькими дітьми, яких бачили в її "будинку відпочинку" вартістю 30 мільйонів доларів у Род-Айленді у вихідні 4 липня.

Для вступу до клубу необхідно володіти нерухомістю на території, що займає 15 200 акрів приватної гірської місцевості; при цьому початковий членський внесок становить близько 500 000 доларів, а щорічні внески — 78 000 доларів.

Членами Yellowstone Club — ультраексклюзивного курорту — також є Білл Гейтс, Том Брейді та Марк Цукерберг.

Тепер короткий медовий місяць пари незабаром перетвориться на їхній перший великий публічний виступ у ролі молодят — очікується, що цієї суботи вони відвідають весілля ресивера команди "New York Giants" Джуджу Сміта-Шустера в окрузі Оріндж, штат Каліфорнія.

Раніше джерела повідомляли, що пара планує провести весь свій медовий місяць, подорожуючи островами Греції та Європи.

Але їм, можливо, доведеться повернутися до реальності раніше, ніж вони сподівалися, оскільки Келсі має прибути до тренувального табору "Чіфс" у Сент-Джозефі, штат Міссурі, 29 липня, перед початком нового сезону НФЛ. Це дає молодятам усього 18 днів на медовий місяць.

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