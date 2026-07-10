Стиль жизни
50-летняя Шарлиз Терон напугала своим внешним видом: "Что с ней случилось?" (фото)
50-летняя американская актриса Шарлиз Терон активно продвигает свой новый фильм "Одиссея", в котором сыграла могущественную древнегреческую волшебницу Цирцею (Кирку).
На одной из премьер камера "словила" звезду сети, после чего пользователи сети начали обсуждать её резкое похудение.
Шарлиз Терон напугала поклонников
В частности, поклонники актрисы предположили, что она пользуется популярными инъекциями для похудения.
"Оземпик нашёл ещё одну девушку", — написала одна из пользовательниц в Х.
В комментариях разгорелась дискуссия:
- "Честно спрашиваю, что с ней случилось?"
- "Это не Оземпик. Это результат правильных ежедневных тренировок и здорового питания".
- "Подождите, кто это? Я на секунду подумала, что это Шарлиз Терон, но это невозможно".
- "Стыдиться своего тела — это не то, что нужно. Шарлиз сыграла культовые роли, привлекла внимание к сложным проблемам и построила невероятную карьеру, руководствуясь невыполнимыми стандартами Голливуда. Она по-прежнему впечатляет, талант и сила не исчезают вместе с размером платья. Давайте поддержим женщин".
- "Вы уверены, что это Оземпик, или она просто больна?"
- "Скелетный шик. Кому нужна еда, когда у тебя есть контракты?"
Відео дня
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Американская актриса Оливия Уайлд вызвала беспокойство у поклонников, продемонстрировав свою худобу.
- Мадонна стала одной из самых ярких гостей Недели моды в Париже. Однако поклонники заметили, что звезда в последнее время заметно изменилась.
Кроме того, новые фотографии голливудской актрисы Анджелины Джоли взволновали поклонников.