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50-летняя Шарлиз Терон напугала своим внешним видом: "Что с ней случилось?" (фото)

Шарлиз Терон напугала своим внешним видом
Шарлиз Терон | Фото: коллаж Фокус

50-летняя американская актриса Шарлиз Терон активно продвигает свой новый фильм "Одиссея", в котором сыграла могущественную древнегреческую волшебницу Цирцею (Кирку).

На одной из премьер камера "словила" звезду сети, после чего пользователи сети начали обсуждать её резкое похудение.

Шарлиз Терон напугала поклонников

В частности, поклонники актрисы предположили, что она пользуется популярными инъекциями для похудения.

"Оземпик нашёл ещё одну девушку", — написала одна из пользовательниц в Х.

В комментариях разгорелась дискуссия:

  • "Честно спрашиваю, что с ней случилось?"
  • "Это не Оземпик. Это результат правильных ежедневных тренировок и здорового питания".
  • "Подождите, кто это? Я на секунду подумала, что это Шарлиз Терон, но это невозможно".
  • "Стыдиться своего тела — это не то, что нужно. Шарлиз сыграла культовые роли, привлекла внимание к сложным проблемам и построила невероятную карьеру, руководствуясь невыполнимыми стандартами Голливуда. Она по-прежнему впечатляет, талант и сила не исчезают вместе с размером платья. Давайте поддержим женщин".
  • "Вы уверены, что это Оземпик, или она просто больна?"
  • "Скелетный шик. Кому нужна еда, когда у тебя есть контракты?"
Відео дня
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон сильно похудела
Фото: X (Twitter)
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон сильно похудела
Фото: X (Twitter)

Напомним, Фокус ранее писал, что:

  • Американская актриса Оливия Уайлд вызвала беспокойство у поклонников, продемонстрировав свою худобу.
  • Мадонна стала одной из самых ярких гостей Недели моды в Париже. Однако поклонники заметили, что звезда в последнее время заметно изменилась.

Кроме того, новые фотографии голливудской актрисы Анджелины Джоли взволновали поклонников.