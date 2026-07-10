50-летняя Шарлиз Терон напугала своим внешним видом: "Что с ней случилось?" (фото)

50-летняя американская актриса Шарлиз Терон активно продвигает свой новый фильм "Одиссея", в котором сыграла могущественную древнегреческую волшебницу Цирцею (Кирку).

На одной из премьер камера "словила" звезду сети, после чего пользователи сети начали обсуждать её резкое похудение.

Шарлиз Терон напугала поклонников

В частности, поклонники актрисы предположили, что она пользуется популярными инъекциями для похудения.

"Оземпик нашёл ещё одну девушку", — написала одна из пользовательниц в Х.

В комментариях разгорелась дискуссия:

"Честно спрашиваю, что с ней случилось?"

"Это не Оземпик. Это результат правильных ежедневных тренировок и здорового питания".

"Подождите, кто это? Я на секунду подумала, что это Шарлиз Терон, но это невозможно".

"Стыдиться своего тела — это не то, что нужно. Шарлиз сыграла культовые роли, привлекла внимание к сложным проблемам и построила невероятную карьеру, руководствуясь невыполнимыми стандартами Голливуда. Она по-прежнему впечатляет, талант и сила не исчезают вместе с размером платья. Давайте поддержим женщин".

"Вы уверены, что это Оземпик, или она просто больна?"

"Скелетный шик. Кому нужна еда, когда у тебя есть контракты?"

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Шарлиз Терон сильно похудела Фото: X (Twitter)

Шарлиз Терон сильно похудела Фото: X (Twitter)

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