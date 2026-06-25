67-летняя Мадонна поразила своим внешним видом, когда выходила из отеля (фото)

Мадонна стала одной из самых ярких гостей Недели моды в Париже. Однако поклонники заметили, что звезда в последнее время заметно теряет форму. Ей всё труднее скрывать явные возрастные изменения.

Американская певица Мадонна появилась на вечернем мероприятии в откровенном наряде, который вряд ли оставил кого-то равнодушным. Некоторые обратили внимание на истощённые руки легенды поп-музыки, которые уже давно вызывают беспокойство. Подробнее об этом — читайте в материале Фокуса.

Певица стала одной из самых ярких гостей Недели моды в Париже Фото: Instagram

При выходе из отеля The Ritz её заметили в полупрозрачном мини-платье без бюстгальтера. Образ певица дополнила серебристыми сапогами, телесными колготками и украшениями. В руке она держала металлический жакет, а на глаза надела солнцезащитные очки.

Когда Мадонна выходила из отеля The Ritz, ее заметили в полупрозрачном платье Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Стиль Мадонны начала 2000-х неожиданно вернулся в центр внимания модной индустрии — повседневные образы певицы того времени вновь на пике актуальности.

Между тем сама артистка не перестает удивлять публику: на сцене она появилась в розовом корсете, продемонстрировав фирменную пластику.

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Кроме того, Мадонна назвала имя лучшего любовника в своей жизни. Им она назвала Джона Кеннеди-младшего — сына бывшего президента США, погибшего в 1999 году. По словам певицы, их страстный роман длился в конце 1980-х годов.