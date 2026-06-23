В платке: 67-летняя Мадонна с новой прической снялась для модного журнала (фото)

Легендарная поп-икона Мадонна украсила новую обложку культового издания Interview Magazine. Это уже 11-й раз, когда артистка сотрудничает с журналом, на этот раз представив серию смелых образов в стиле ретро-гламур.

В возрасте 67 лет певица продолжает подтверждать свой статус иконы поп-культуры, демонстрируя готовность к экспериментам. Новая фотосессия сочетает в себе фирменную эстетику артистки и неожиданные визуальные решения. Например, в кадре Мадонна предстает в нетипичном для себя образе: её светлые волосы спрятаны под светло-кремовым платком, а лицо украшают большие очки с жёлтыми линзами и крест на шее.

Мадонна в новом образе Фото: Instagram

Другие снимки из этой серии демонстрируют более привычную провокационность звезды. В белом атласном костюме с бантом и с пышной прической блондинка позирует на полу в окружении трёх серьёзных мужчин в униформе и деловой одежде.

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Мадонна снялась для журнала Interview Magazine Фото: Instagram

На другом снимке Мадонна в том же белом костюме курит сигарету, глядя в камеру ракурсом снизу вверх и демонстрируя чёрные чулки и подвязки.

Мадонна дала интервью журналу Interview Magazine Фото: Instagram

Эта коллаборация еще раз подчеркивает неизменное влияние Мадонны на моду и визуальное искусство на протяжении десятилетий.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Повседневные образы Мадонны начала 2000-х неожиданно стали трендовыми.

Певица позировала в розовом корсете на сцене.

Кроме того, артистка назвала имя своего лучшего любовника. Им оказался покойный сын бывшего президента США Джон Кеннеди-младший, с которым у певицы был бурный роман в конце 1980-х годов.