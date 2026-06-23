У хустці: 67-річна Мадонна з новою зачіскою знялась для модного журналу (фото)

Легендарна поп-ікона Мадонна прикрасила нову обкладинку культового видання Interview Magazine. Це вже 11-й раз, коли артистка співпрацює з журналом, цього разу представивши серію сміливих образів у стилі ретро-гламур.

У віці 67 років співачка продовжує підтверджувати свій статус ікони поп-культури, демонструючи готовність до експериментів. Нова фотосесія поєднує в собі фірмову естетику артистки та несподівані візуальні рішення. Наприклад, у кадрі Мадонна постає у нетиповому для себе образі: її світле волосся сховане під світло-кремовою хусткою, а обличчя прикрашають великі окуляри з жовтими лінзами та хрест на шиї.

Мадонна в новому образі Фото: Instagram

Інші знімки серії демонструють більш звичну провокативність зірки. У білому атласному костюмі з бантом та з пишною зачіскою блонд вона позує на підлозі, оточена трьома серйозними чоловіками в уніформі та офіційному одязі.

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Мадонна знялася для Interview Magazine Фото: Instagram

На іншому знімку Мадонна в тому ж білому костюмі курить сигарету, дивлячись у камеру з ракурсу знизу вгору, демонструючи чорні панчохи та підв'язки.

Мадонна дала інтерв'ю Interview Magazine Фото: Instagram

Ця колаборація ще раз підкреслює незмінний вплив Мадонни на моду та візуальне мистецтво протягом десятиліть.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Повсякденні образи Мадонни початку 2000-х стали неочікувано трендовими.

Співачка повигиналася в рожевому корсеті на сцені.

Крім того, артистка назвала ім'я свого найкращого коханця. Ним виявився покійний син експрезидента США Джон Кеннеді-молодший, з яким співачка мала бурхливий роман наприкінці 1980-х.