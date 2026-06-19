Новий тренд для лінивих: тепер модно виглядати так, ніби ви вийшли по хліб (фото)

Ще кілька років тому поява на вулиці у старій майці, спортивних штанах і кросівках могла здатися проявом байдужості до власного стилю. Сьогодні ж саме такі невимушені образи стали одним із найпомітніших модних трендів, а надихатися ними пропонують навіть зірки світового масштабу.

Однією з головних ікон цього напряму несподівано стала Мадонна. Співачка давно вплинула на моду більше, ніж багато дизайнерів: від легендарного конусоподібного бюстгальтера Jean Paul Gaultier до провокативних футболок і блискучих шортів. Проте зараз особливу увагу привертають не її сценічні виходи, а повсякденні образи початку 2000-х, пише Vogue.

Стиль Мадонни початку нульових знову виглядає сучасним Фото: Vogue

У той період Мадонна часто з'являлася на вулицях у капрі, майках Ed Hardy, спортивних костюмах adidas, великих сонцезахисних окулярах, кепках і з місткими сумками Louis Vuitton. Її стиль здавався хаотичним, місцями дивним і зовсім не схожим на ретельно продумані образи знаменитостей. Але саме в цьому й полягав його секрет.

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Стиль Мадонни початку нульових стає популярним Фото: Vogue

Сьогодні мода дедалі частіше відмовляється від бездоганно складених комплектів на користь комфорту та природності. На зміну ідеально стилізованому athleisure приходять речі, які мають вигляд так, ніби їх обрали за кілька хвилин до виходу з дому. Піжамні штани, улюблені adidas Superstar, проста майка чи худі більше не сприймаються як ознака недбалості — тепер це частина актуальної естетики.

Саме тому стиль Мадонни початку нульових знову виглядає сучасним. Він працює завдяки свободі, впізнаваним деталям і сміливому поєднанню речей, які за всіма правилами не мали б опинитися в одному образі. Тож цього сезону надихатися Мадонною можна навіть тоді, коли ви просто виходите до найближчого магазину за хлібом.

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