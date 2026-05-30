Вікторія Бекхем показала стильний лук на літо 2026 року (фото)

Підготовка та пакування валіз для подорожі можуть викликати не менше захоплення, ніж сама відпустка, особливо коли йдеться до вибору стильного гардероба. Цього року головним джерелом модного натхнення стала Вікторія Бекхем, яка продемонструвала бездоганний та невимушений образ під час сімейного відпочинку на Ібіці.

Колишню учасницю гурту Spice Girls, а нині успішну дизайнерку, помітили під час прогулянки за руку з її чоловіком Девідом Бекхемом. Замість звичних строгих костюмів та високих підборів, Вікторія обрала розслаблений образ у стилі бохо-шик. Вона з'явилася у легкій максісукні з коричневим квітковим принтом, яку доповнила культовими шкіряними сандалями Oran від Hermes вартістю 640 фунтів стерлінгів, пише Women&Home.

Доступна розкіш та універсальність

Відоме взуття з вирізом у формі літери "H" є улюбленим серед багатьох світових знаменитостей. На щастя для модниць, ці легендарні флети надихнули безліч брендів мас-маркету на створення схожих моделей, що дозволяє відтворити образ зірки без зайвих витрат, зберігши бюджет на розваги біля басейну.

Експерти зазначають, що елементи такого гардероба мають кілька суттєвих переваг:

Максісукня — це універсальна річ, яка практично не займає місця у валізі. Її можна накинути поверх купальника для походу на пляж або ж доповнити золотими прикрасами для вечірнього виходу.

Шкіряні сандалі шльопанці — мінімалістичне взуття коричневого кольору, яке ніколи не вийде з моди. Воно гарантує комфорт, що є головним пріоритетом під час тривалих екскурсій та прогулянок у відпустці.

Вікторія Бекхем задає тренд Фото: Backgrid

