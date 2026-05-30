Виктория Бекхэм показала стильный лук на лето 2026 года (фото)

Подготовка и упаковка чемоданов для путешествия могут вызвать не меньший восторг, чем сам отпуск, особенно когда речь идет о выборе стильного гардероба. В этом году главным источником модного вдохновения стала Виктория Бекхэм, которая продемонстрировала безупречный и непринужденный образ во время семейного отдыха на Ибице.

Бывшую участницу группы Spice Girls, а ныне успешного дизайнера, заметили во время прогулки за руку с ее мужем Дэвидом Бекхэмом. Вместо привычных строгих костюмов и высоких каблуков, Виктория выбрала расслабленный образ в стиле бохо-шик. Она появилась в легком макси-платье с коричневым цветочным принтом, которое дополнила культовыми кожаными сандалиями Oran от Hermes стоимостью 640 фунтов стерлингов, пишет Women&Home.

Доступная роскошь и универсальность

Известная обувь с вырезом в форме буквы "H" является любимой среди многих мировых знаменитостей. К счастью для модниц, эти легендарные флеты вдохновили множество брендов масс-маркета на создание похожих моделей, что позволяет воссоздать образ звезды без лишних затрат, сохранив бюджет на развлечения у бассейна.

Эксперты отмечают, что элементы такого гардероба имеют несколько существенных преимуществ:

Макси-платье — это универсальная вещь, которая практически не занимает места в чемодане. Его можно накинуть поверх купальника для похода на пляж или же дополнить золотыми украшениями для вечернего выхода.

Кожаные сандалии шлепанцы — минималистичная обувь коричневого цвета, которая никогда не выйдет из моды. Она гарантирует комфорт, что является главным приоритетом во время длительных экскурсий и прогулок в отпуске.

Виктория Бекхэм задает тренд Фото: Backgrid

