Новый тренд для ленивых: теперь модно выглядеть так, будто вы вышли за хлебом (фото)

Еще несколько лет назад появление на улице в старой майке, спортивных штанах и кроссовках могло показаться проявлением безразличия к собственному стилю. Сегодня же именно такие непринуждённые образы стали одним из самых заметных модных трендов, а вдохновляться ими предлагают даже звёзды мирового масштаба.

Одной из главных икон этого направления неожиданно стала Мадонна. Певица давно оказала на моду большее влияние, чем многие дизайнеры: от легендарного конусообразного бюстгальтера Jean Paul Gaultier до провокационных футболок и блестящих шорт. Однако сейчас особое внимание привлекают не её сценические выходы, а повседневные образы начала 2000-х, пишет Vogue.

Стиль Мадонны начала нулевых вновь выглядит современно Фото: Vogue

В тот период Мадонна часто появлялась на улицах в капри, майках Ed Hardy, спортивных костюмах adidas, больших солнцезащитных очках, кепках и с вместительными сумками Louis Vuitton. Её стиль казался хаотичным, местами странным и совсем не похожим на тщательно продуманные образы знаменитостей. Но именно в этом и заключался его секрет.

Відео дня

Стиль Мадонны начала нулевых набирает популярность Фото: Vogue

Сегодня мода всё чаще отказывается от безупречно подобранных комплектов в пользу комфорта и естественности. На смену идеально стилизованному athleisure приходят вещи, которые выглядят так, будто их подобрали за несколько минут до выхода из дома. Пижамные штаны, любимые adidas Superstar, простая майка или худи больше не воспринимаются как признак небрежности — теперь это часть актуальной эстетики.

Именно поэтому стиль Мадонны начала нулевых вновь выглядит современно. Он работает благодаря свободе, узнаваемым деталям и смелому сочетанию вещей, которые по всем правилам не должны были бы оказаться в одном образе. Так что в этом сезоне вдохновляться Мадонной можно даже тогда, когда вы просто выходите в ближайший магазин за хлебом.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Андре Тан назвал самые стильные платья сезона лето 2026 года.

52-летняя голливудская актриса Пенелопа Крус поразила поклонников кардинальной сменой имиджа, продемонстрировав ультрамодную короткую стрижку.

Кроме того, Виктория Бекхэм продемонстрировала стильный образ на лето 2026 года.