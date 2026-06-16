Главные тренды лета 2026 года: Андре Тан назвал самые стильные платья сезона
Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился свежими модными советами и назвал самые трендовые платья сезона, которые помогут создать незабываемые летние образы. В своём новом посте модельер выделил семь ключевых фасонов, сочетающих в себе комфорт, изящество и универсальность для любого мероприятия.
Какое платье выбрать на лето
Для повседневных и отпускных образов дизайнер в своём Instagram (@andre_tan_official) рекомендует обратить внимание на платье-майку, которое является идеальным непринуждённым базовым вариантом, прекрасно подчеркивающим фигуру. Еще одним практичным решением на каждый день является платье-рубашка свободного или oversize-кроя; благодаря ткани, которая держит форму, оно создает одновременно дорогой и непринужденный образ.
В гардероб для работы модельер советует включить платье-поло в приталенном или oversize-варианте, которое можно стильно сочетать с кедами, босоножками, лоферами или мокасинами. Для офиса с нестрогим дресс-кодом, а также для поклонниц более закрытой одежды подойдет стиль сафари. Такие платья, как правило, украшены карманами и выполнены в бежевых, хаки или коричневых оттенках, всегда выглядят аккуратно и изысканно.
Особое место среди летних трендов занимают силуэтные модели. В частности, платья в стиле Skims длины макси, изготовленные из специального материала, который визуально формирует и подтягивает фигуру, подойдут как к каблукам, так и к плоской подошве. Поклонницам более смелых образов Андре Тан предлагает бельевой стиль, где главным хитом сезона стали платья-комбинации с открытым декольте или чашечками, которые для баланса можно носить с жакетом.
Завершает список самых модных новинок элегантное платье с высоким вырезом и без рукавов в духе минимализма 90-х, которое выглядит максимально женственно и идеально подходит тем, кто хочет подчеркнуть изящные линии фигуры.
Напомним, ранее "Фокус" писал , что:
- Мелания Трамп появилась в эффектном платье с декольте.
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Кроме того, дизайнер Андре Тан призвал пересмотреть гардероб и отказаться от вещей, которые больше не подходят для современного образа.