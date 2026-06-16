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Главные тренды лета 2026 года: Андре Тан назвал самые стильные платья сезона

Летнее трикотажное платье-поло макси и мини: белые, голубые, чёрные модели, фото, тренды от Андре Тана
Платье-поло — практичный и стильный выбор для летнего офисного дресс-кода | Фото: Instagram

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился свежими модными советами и назвал самые трендовые платья сезона, которые помогут создать незабываемые летние образы. В своём новом посте модельер выделил семь ключевых фасонов, сочетающих в себе комфорт, изящество и универсальность для любого мероприятия.

Какое платье выбрать на лето

Для повседневных и отпускных образов дизайнер в своём Instagram (@andre_tan_official) рекомендует обратить внимание на платье-майку, которое является идеальным непринуждённым базовым вариантом, прекрасно подчеркивающим фигуру. Еще одним практичным решением на каждый день является платье-рубашка свободного или oversize-кроя; благодаря ткани, которая держит форму, оно создает одновременно дорогой и непринужденный образ.

Модные летние платья-майки: фоторекомендации Андре Тана
Платье-майка — летний тренд от Андре Тана
Фото: Instagram
Летнее платье-рубашка свободного кроя белого и бежевого цветов
Универсальное платье-рубашка на лето
Фото: Instagram

В гардероб для работы модельер советует включить платье-поло в приталенном или oversize-варианте, которое можно стильно сочетать с кедами, босоножками, лоферами или мокасинами. Для офиса с нестрогим дресс-кодом, а также для поклонниц более закрытой одежды подойдет стиль сафари. Такие платья, как правило, украшены карманами и выполнены в бежевых, хаки или коричневых оттенках, всегда выглядят аккуратно и изысканно.

Відео дня
Модная летняя платье-поло в офисном стиле, трикотажное платье длины миди
Платье-поло — стильный вариант для летнего офисного образа
Фото: Instagram
Женское платье в стиле сафари бежевого и хаки цвета с поясом — летние тренды
Платье в стиле сафари от Андре Тана
Фото: Instagram

Особое место среди летних трендов занимают силуэтные модели. В частности, платья в стиле Skims длины макси, изготовленные из специального материала, который визуально формирует и подтягивает фигуру, подойдут как к каблукам, так и к плоской подошве. Поклонницам более смелых образов Андре Тан предлагает бельевой стиль, где главным хитом сезона стали платья-комбинации с открытым декольте или чашечками, которые для баланса можно носить с жакетом.

Трендовое макси-платье облегающего кроя бежевого и черного цветов в стиле Skims, лето
Облегающее платье-макси в стиле Skims для изящного силуэта
Фото: Instagram
Летнее платье в стиле нижнего белья — шелковая комбинация с кружевом: фото в сочетании с туфлями на каблуке
Платье-комбинация в стиле нижнего белья — главный хит лета
Фото: Instagram

Завершает список самых модных новинок элегантное платье с высоким вырезом и без рукавов в духе минимализма 90-х, которое выглядит максимально женственно и идеально подходит тем, кто хочет подчеркнуть изящные линии фигуры.

Женское длинное платье с вырезом, без рукавов, чёрно-белое, атласное, в стиле 90-х от Андре Тана
Элегантное платье с высоким вырезом и без рукавов — хит летнего сезона
Фото: Instagram

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Кроме того, дизайнер Андре Тан призвал пересмотреть гардероб и отказаться от вещей, которые больше не подходят для современного образа.