Что вышло из моды: Андре Тан советует забыть об этих 5 вещах в гардеробе (фото)

Весна 2026 диктует новые правила стиля — то, что еще вчера казалось ультрамодным, сегодня стремительно теряет актуальность. Дизайнер Андре Тан призывает пересмотреть гардероб и отказаться от вещей, которые больше не работают на современный образ.

По его словам, один из главных антитрендов сезона — сатиновые балетки. Эстетика Balletcore, которая долгое время доминировала в соцсетях и стритстайле, окончательно уходит в прошлое. Вместе с ней исчезают и гетры — аксессуар, который уже не выглядит уместно в повседневных образах. Об этом модельер сообщил в Instagram.

Также Андре Тан советует убрать из гардероба сатиновые асимметричные топы с кружевом. Когда-то они добавляли образу романтичности, но теперь выглядят устарело и перегружают стиль.

Не менее категоричен дизайнер в отношении овальных очков — этот тренд остался в прошлых сезонах и больше не вернется в актуальные подборки.

Еще одна вещь, которая постепенно сдает позиции, - брюки-аладдины. Хоть они еще не исчезли полностью, их популярность заметно падает, и уже сейчас стилисты советуют искать им современные альтернативы.

