Що вийшло з моди: Андре Тан радить забути про ці 5 речей в гардеробі (фото)

Антитренди весни 2026 | Фото: Unsplash

Весна 2026 диктує нові правила стилю — те, що ще вчора здавалося ультрамодним, сьогодні стрімко втрачає актуальність. Дизайнер Андре Тан закликає переглянути гардероб і відмовитися від речей, які більше не працюють на сучасний образ.

За його словами, один із головних антитрендів сезону — сатинові балетки. Естетика Balletcore, яка довгий час домінувала в соцмережах і стрітстайлі, остаточно відходить у минуле. Разом із нею зникають і гетри — аксесуар, що вже не виглядає доречно у повсякденних образах. Про це модельєр повідомив у Instagram.

Сатинові балетки
Гетри
Також Андре Тан радить прибрати з гардероба сатинові асиметричні топи з мереживом. Колись вони додавали образу романтичності, але тепер виглядають застаріло і перевантажують стиль.

Сатиновий асиметричний топ
Не менш категоричним дизайнер є щодо овальних окулярів — цей тренд залишився в минулих сезонах і більше не повернеться в актуальні добірки.

Овальні окуляри
Ще одна річ, яка поступово здає позиції, — штани-аладдіни. Хоч вони ще не зникли повністю, їх популярність помітно спадає, і вже зараз стилісти радять шукати їм сучасні альтернативи.

Штани-аладдіни
