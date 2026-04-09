Що вийшло з моди: Андре Тан радить забути про ці 5 речей в гардеробі (фото)

Весна 2026 диктує нові правила стилю — те, що ще вчора здавалося ультрамодним, сьогодні стрімко втрачає актуальність. Дизайнер Андре Тан закликає переглянути гардероб і відмовитися від речей, які більше не працюють на сучасний образ.

За його словами, один із головних антитрендів сезону — сатинові балетки. Естетика Balletcore, яка довгий час домінувала в соцмережах і стрітстайлі, остаточно відходить у минуле. Разом із нею зникають і гетри — аксесуар, що вже не виглядає доречно у повсякденних образах. Про це модельєр повідомив у Instagram.

Також Андре Тан радить прибрати з гардероба сатинові асиметричні топи з мереживом. Колись вони додавали образу романтичності, але тепер виглядають застаріло і перевантажують стиль.

Не менш категоричним дизайнер є щодо овальних окулярів — цей тренд залишився в минулих сезонах і більше не повернеться в актуальні добірки.

Ще одна річ, яка поступово здає позиції, — штани-аладдіни. Хоч вони ще не зникли повністю, їх популярність помітно спадає, і вже зараз стилісти радять шукати їм сучасні альтернативи.

Український дизайнер раніше натомість показав, які речі потрібно мати навесні 2026 року, щоб бути у тренді.

Андре Тан розповів про трендові кольори на 2026 рік. Він радить звернути увагу на ніжні відтінки рожевого, яскравий фіолетовий та ліловий.

Метр моди розказав про модні тренди, які знайшли нове прочитання у 2026 році. До нас повертаються піджаки з обʼємними плечима, джинси прямого крою і не тільки.