Головні тренди літа 2026: Андре Тан назвав найстильніші сукні сезону

Відомий український дизайнер Андре Тан поділився свіжими модними порадами та назвав найтрендовіші сукні сезону, які допоможуть створити незабутні літні образи. У своєму новому дописі модельєр виділив сім ключових фасонів, що поєднують у собі комфорт, витонченість та універсальність для будь-якої події.

Яку сукню обрати на літо

Для повсякденних та відпускних луків дизайнер у своєму Instagram (@andre_tan_official) рекомендує звернути увагу на сукню-майку, яка є ідеальним розслабленим базовим варіантом, що чудово підкреслює форму. Ще одним практичним рішенням на кожен день є сукня-сорочка вільного або oversize крою; завдяки тканині, яка тримає форму, вона створює водночас дорогий та невимушений образ.

Сукня-майка — тренд літа від Андре Тана Фото: Instagram Універсальна сукня-сорочка на літо Фото: Instagram

У гардероб для роботи модельєр радить інтегрувати сукню-поло у приталеному чи oversize варіанті, яку можна стильно комбінувати з кедами, босоніжками, лоферами чи мокасинами. Для офісу з легким дрес-кодом, а також для прихильниць більш закритого одягу підійде стиль сафарі. Такі сукні, зазвичай оздоблені кишенями та виконані у бежевому, хакі чи коричневому відтінках, завжди виглядають зібрано та вишукано.

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Сукня-поло — стильний варіант для літнього офісного образу Фото: Instagram Сукня в стилі сафарі від Андре Тана Фото: Instagram

Особливе місце серед літніх трендів посідають силуетні моделі. Зокрема, сукні в стилі Skims довжини максі, виготовлені зі спеціального матеріалу, який візуально формує та збирає фігуру, пасуватимуть як під підбори, так і під плоский хід. Шанувальницям сміливіших образів Андре Тан пропонує білизняний стиль, де головним хітом сезону стали сукні-комбінації з відкритим декольте або чашечками, які для балансу можна носити із жакетом.

Облягаюча сукня-макси в стилі Skims для витонченого силуету Фото: Instagram Сукня-комбінація в білизняному стилі — головний хіт літа Фото: Instagram

Закриває список найгарячіших новинок елегантна сукня з високим горлом без рукавів у дусі мінімалізму 90-х, яка виглядає максимально жіночно та ідеально підходить тим, хто хоче підкреслити витончені лінії тіла.

Елегантна сукня з високим горлом без рукавів — хіт літнього сезону Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Крім того, дизайнер Андре Тан закликав переглянути гардероб і відмовитися від речей, які більше не працюють на сучасний образ.