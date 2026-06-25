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67-річна Мадонна налякала зовнішнім виглядом, коли виходила з готелю (фото)

Мадонна
Мадонна налякала зовнішнім виглядом | Фото: Instagram

Мадонна стала однією з найяскравіших гостей Тижня моди в Парижі. Однак шанувальники помітили, що зірка останнім часом помітно здає позиції. Їй все важче приховувати явні вікові зміни.

Американська співачка Мадонна з'явилася на вечірньому заході у відвертому образі, який навряд чи залишив когось байдужим. Дехто звернув увагу на виснажені руки легенди попу, які вже давно викликають занепокоєння. Детальніше про це, – читайте у матеріалі Фокусу.

Мадонна в Парижі
Співачка стала однією з найяскравіших гостей Тижня моди в Парижі
Фото: Instagram

На вихід з готелю The Ritz її помітили у напівпрозорому міні-платті без бюстгальтера. Образ співачка доповнила сріблястими чоботами, тілесними колготками та прикрасами. У руці вона тримала металевий жакет, а на очі надягнула сонцезахисні окуляри.

Мадонна у Франції
На вихід з готелю The Ritz Мадонну помітили у напівпрозорому платті
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Окремо Мадонна розкрила ім'я найкращого коханця у своєму житті. Ним вона назвала Джона Кеннеді-молодшого – сина колишнього президента США, який загинув 1999 року. За словами співачки, їхній пристрасний роман тривав наприкінці 1980-х.