50-річна Шарліз Терон налякала своїм виглядом: "Що з нею сталося?" (фото)

50-річна американська акторка Шарліз Терон наразі активно просує свій новий фільм "Одіссея", у якому зіграла могутню давньогрецьку чаклунку Цирцею (Кірку).

На одній з премʼєр камера "зловила" зірку мережі, після чого користувачі мережі почали обговорювати її різке схуднення.

Шарліз Терон налякала фанатів

Зокрема, фанати акторки припустили, що вона користується популярними уколами для схуднення.

"Оземпік знайшов ще одну дівчину", — написала одна з користувачок в Х.

У коментарях розгорілася дискусія:

"Щиро питаю, що з нею сталося?"

"Це не Оземпік. Це результат правильних щоденних тренувань та здорової їжі".

"Зачекайте, хто це? Я на секунду подумала, що це Шарліз Терон, але це неможливо".

"Сором за своє тіло — це не те, що треба. Шарліз виконала культові ролі, підвищила обізнаність про складні проблеми та побудувала неймовірну кар'єру, керуючись неможливими стандартами Голлівуду. Вона все ще вражає, талант і сила не зникають з розміром сукні. Давайте підтримаємо жінок".

"Ви впевнені, що це Оземпік, чи вона просто хвора?"

"Скелетний шик. Кому потрібна їжа, коли у тебе є контракти?"

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Шарліз Терон сильно схудла Фото: X (Twitter)

Шарліз Терон сильно схудла Фото: X (Twitter)

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