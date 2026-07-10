Известная украинская писательница разводится с мужем после 22 лет брака (фото)

Украинская писательница София Андрухович и поэт и переводчик Андрей Бондарь официально объявили о расторжении своего 22-летнего брака. Известная литературная чета расстается мирно, без скандалов и с глубокой благодарностью за совместно пройденный путь.

Об изменениях в личной жизни сообщил Андрей Бондарь на своей странице в Facebook, опубликовав трогательный пост. Впоследствии София Андрухович отметилась в качестве соавтора публикации, подтвердив этот факт.

София Андрухович разводится с мужем Фото: из открытых источников

Конкретных причин пара не называет, однако мужчина подчеркнул, что это решение было непростым для обоих.

"Обоим было нелегко смириться с этим фактом, но с ним нужно жить дальше. Это были увлекательные и очень интересные 22 года. Целая эпоха. Но теперь каждый из нас пойдет своим путем. С благодарностью и теплотой", — поделился Бондарь.

Пара прожила вместе более двух десятилетий. Они продолжают вместе воспитывать дочь Варвару, которая родилась в 2008 году.

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Творческие достижения бывших супругов

Оба автора являются знаковыми фигурами в современной украинской культуре. София Андрухович известна как автор бестселлера "Феликс Австрия", удостоенного премии "Книга года BBC", а также масштабных романов "Амадока" и "Катананхе", получивших широкое признание в Украине и за рубежом.

Ее бывший муж, Андрей Бондарь, — выдающийся поэт, эссеист и один из ведущих переводчиков польской литературы. Его сборник "Церебро" в своё время также получил премию "Книга года BBC" в номинации "Эссеистика".

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