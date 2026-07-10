Відома українська письменниця розлучається з чоловіком після 22 років шлюбу (фото)
Українська письменниця Софія Андрухович та поет і перекладач Андрій Бондар офіційно оголосили про завершення свого 22-річного шлюбу. Відоме літературне подружжя розходиться мирно, без скандалів та з глибокою вдячністю за спільно пройдений шлях.
Про зміни в особистому житті повідомив Андрій Бондар на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши зворушливий допис. Згодом Софія Андрухович прийняла співавторство публікації, підтвердивши цей факт.
Конкретних причин пара не називає, проте чоловік наголосив, що це рішення було непростим для обох.
"Цей факт обом непросто було прийняти, але з ним треба далі жити. Це були захопливі й дуже цікаві 22 роки. Ціла епоха. Але тепер кожен з нас піде своїм шляхом. Із вдячністю і теплотою", — поділився Бондар.
Пара прожила разом понад два десятиліття. Вони продовжують спільно виховувати доньку Варвару, яка народилася у 2008 році.
Творчі здобутки експодружжя
Обидва автори є знаковими фігурами в сучасній українській культурі. Софія Андрухович відома як авторка бестселера "Фелікс Австрія", який завоював премію "Книга року BBC", а також масштабних романів "Амадока" та "Катананхе", що здобули широке визнання в Україні та за кордоном.
Її колишній чоловік, Андрій Бондар, є видатним поетом, есеїстом та одним із провідних перекладачів польської літератури. Його збірка "Церебро" також свого часу виборола премію "Книга року BBC" у номінації "Есеїстика".
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