Відома українська письменниця розлучається з чоловіком після 22 років шлюбу (фото)

Українська письменниця Софія Андрухович та поет і перекладач Андрій Бондар офіційно оголосили про завершення свого 22-річного шлюбу. Відоме літературне подружжя розходиться мирно, без скандалів та з глибокою вдячністю за спільно пройдений шлях.

Про зміни в особистому житті повідомив Андрій Бондар на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши зворушливий допис. Згодом Софія Андрухович прийняла співавторство публікації, підтвердивши цей факт.

Софія Андрухович розлучається з чоловіком Фото: з відкритих джерел

Конкретних причин пара не називає, проте чоловік наголосив, що це рішення було непростим для обох.

"Цей факт обом непросто було прийняти, але з ним треба далі жити. Це були захопливі й дуже цікаві 22 роки. Ціла епоха. Але тепер кожен з нас піде своїм шляхом. Із вдячністю і теплотою", — поділився Бондар.

Пара прожила разом понад два десятиліття. Вони продовжують спільно виховувати доньку Варвару, яка народилася у 2008 році.

Відео дня

Творчі здобутки експодружжя

Обидва автори є знаковими фігурами в сучасній українській культурі. Софія Андрухович відома як авторка бестселера "Фелікс Австрія", який завоював премію "Книга року BBC", а також масштабних романів "Амадока" та "Катананхе", що здобули широке визнання в Україні та за кордоном.

Її колишній чоловік, Андрій Бондар, є видатним поетом, есеїстом та одним із провідних перекладачів польської літератури. Його збірка "Церебро" також свого часу виборола премію "Книга року BBC" у номінації "Есеїстика".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська співачка, виконавиця хіта "Прикуті" Христина Христонько та блогер Ігор Розумяк розірвали заручини. Наприкінці 2024 року він освідчився артистці.

62-річна зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс та її 49-річний бойфренд Джонні Макдейд розірвали свої майже десятирічні стосунки.

Крім того, фудблогерка та зірка "Холостяка-13" Анастасія Анісімова боролася за серце Олександра "Терена" Будька в романтичному реаліті у 2024 році, але стосунки закрутила з освітлювачем Єгором Старцевим. Втім, вони більше не разом.