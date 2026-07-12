Ноги отказали: исполнителя хитов "Розовые розы" и "Рита-Маргарита" нашли в тяжелом состоянии

Некогда известного российского певца Александра Добрынина, чьи песни, такие как "Розовые розы" и "Рита-Маргарита", были очень популярны в 1980-90-х годах, обнаружили в тяжелом состоянии.

Некогда известного российского певца Александра Добрынина, песни которого, такие как "Розовые розы" и "Рита-Маргарита", были очень популярны в 1980-90-х годах, обнаружили в тяжелом состоянии.У 69-летнего музыканта серьезные проблемы со здоровьем. Ему стало плохо в собственной квартире в Москве — у него отказали ноги, пишет издание Starhit.

Александр Добрынин и его известные песни

Родственники артиста несколько дней не могли дозвониться до Александра Добрынина. А когда они приехали к нему домой, чтобы выяснить, что произошло, певец сумел открыть дверь самостоятельно, но прополз мимо них. После этого ему вызвали скорую помощь.

Известно, что это не первый подобный случай с бывшей знаменитостью. Ведь Добрынин злоупотребляет алкоголем и периодически впадает в длительные запои, а после этого с трудом ходит и невнятно говорит.

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Однако 12 июля в его Instagram появился пост, в котором утверждалось, что с музыкантом якобы "всё в порядке".

Кто такой Александр Добрынин

Александр Добрынин — советский музыкант, выступавший в составе различных музыкальных коллективов: "Зодчие", "Мираж", "Здравствуй, песня", "Веселые ребята" и "Кинематограф".

Александр Добрынин — автор хитов "Розовые розы" и "Рита-Маргарита" Фото: Скриншот

Наибольшую популярность и звездную славу ему принесли хиты "Розовые розы" ("Светка Соколова"), "Рита-Маргарита" и "Ночные цветы", которые гремели из каждого радиоприемника в 1980-90-х годах.

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