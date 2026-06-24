Соратник Кузьмы: Бебешко покинул Украину — сейчас его трудно узнать (фото)

Известный украинский музыкальный продюсер Владимир Бебешко уехал в Польшу из-за серьезных проблем со здоровьем. Близкий друг Кузьмы Скрябина перенес тяжелый инсульт и в настоящее время проходит длительную реабилитацию за рубежом.

Об этом продюсер откровенно рассказал в интервью журналисту Славе Демину. Бебешко признался, что никуда бы не уехал из Украины, если бы не внезапная болезнь, которая буквально свалила его с ног.

"Удар был сильным. Я и не ходил, и не говорил. Я хожу, я разговариваю с вами и надеюсь, что буду чувствовать себя ещё лучше", — поделился музыкант.

Слава Демин и Владимир Бебешко Фото: YouTube

Сейчас Владимир активно работает над своим выздоровлением: ежедневно занимается лечебной физкультурой и по три часа гуляет в лесу. По его словам, лишь 15% пациентов после такого диагноза полностью выздоравливают, однако он настроен оптимистично и делает всё возможное, чтобы вернуться к полноценной жизни.

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Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

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