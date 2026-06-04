Известный продюсер заговорил о возвращении двух популярных украинских групп 2000-х

Легендарные группы NikitA и "НеАнгелы" возвращаются на украинскую сцену после длительной паузы. Известный продюсер Юрий Никитин официально объявил о возрождении популярных женских коллективов, однако в совершенно новых форматах.

Музыкальный продюсер поделился планами в интервью Славе Демину. Несмотря на то, что большинство деталей держат в секрете, первые громкие подробности уже известны.

Что ждет группу NikitA?

Проект уже фактически сформирован, однако его обновленный состав пока не разглашают. Главной интригой остается участие бывшего лидера Даши Астафьевой, ведь Никитин решительно отказался комментировать, вернется ли знаменитость в коллектив. Продюсер лишь заверил, что группа возвращается, а зрители будут приятно удивлены тем, как именно это произойдет.

Перезапуск "НеАнгелов" и объявление кастинга

С этой группой история разворачивается совсем иначе, ведь коллектив создают с чистого листа. Экс-солистки Вика Смеюха и Слава Каминская не будут участвовать в камбэке. По словам продюсера, после общения с артистками он не увидел у них желания работать вместе в таком формате. Именно поэтому Юрий Никитин официально открывает кастинг и ищет новых талантливых участниц для обновленной поп-группы.

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Что известно о NikitA и "НеАнгелах"

Эпатажный дуэт NikitA был создан в 2008 году и распался в 2017-м, а его самыми известными участницами были Даша Астафьева, Юлия Кавтарадзе и Анастасия Кумейко. Поп-группа "НеАнгелы" просуществовала значительно дольше — с 2006 по 2021 год. Ее неизменными вокалистками оставались Слава Каминская, которая сейчас живет за границей, и Вика Смеюха, которая после начала полномасштабной войны полностью исчезла из публичного пространства.

Напомним, ранее Фокус писал:

Где сейчас Юлия Рай, которая разрывала украинскую сцену в 2000-х.

Как живет легендарный игрок "Что? Где? Когда?" Борис Бурда и что говорит о войне.

Кроме того, Фокус писал, как первая украинка Даша Астафьева оказалась на культовой обложке Playboy.