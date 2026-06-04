Відомий продюсер заговорив про повернення двох популярних українських гуртів 2000-х

Легендарні гурти NikitA та "НеАнгели" повертаються на українську сцену після тривалої паузи. Відомий продюсер Юрій Нікітін офіційно оголосив про відродження популярних жіночих колективів, проте в абсолютно нових форматах.

Музичний продюсер поділився планами в інтерв’ю Славі Дьоміну. Попри те, що більшість деталей тримають у секреті, перші гучні подробиці вже відомі.

Що чекає на гурт NikitA?

Проєкт уже фактично сформований, проте його оновлений склад поки що не розголошують. Головною інтригою залишається участь колишньої лідерки Даші Астаф’євої, адже Нікітін рішуче відмовився коментувати, чи повернеться знаменитість у колектив. Продюсер лише запевнив, що гурт повертається, а глядачі будуть приємно здивовані тим, як саме це відбудеться.

Перезапуск "НеАнгелів" та оголошення кастингу

З цим гуртом історія розгортається зовсім інакше, адже колектив створюють із чистого аркуша. Екссолістки Віка Смеюха та Слава Камінська не братимуть участі в камбеці. За словами продюсера, після спілкування з артистками він не побачив у них бажання працювати разом у такому форматі. Саме тому Юрій Нікітін офіційно відкриває кастинг і шукає нових талановитих учасниць для оновленого попгурту.

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Що відомо про NikitA і "НеАнгелів"

Епатажний дует NikitA був створений у 2008 році та розпався у 2017-му, а його найвідомішими учасницями були Даша Астаф’єва, Юлія Кавтарадзе та Анастасія Кумейко. Попгурт "НеАнгели" проіснував значно довше — з 2006 по 2021 рік. Його незмінними вокалістками залишалися Слава Камінська, яка наразі живе за кордоном, та Віка Смеюха, яка після початку повномасштабної війни повністю зникла з публічного простору.

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