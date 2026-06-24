Соратник Кузьми: Бебешко покинув Україну — зараз його важко впізнати (фото)

Відомий український музичний продюсер Володимир Бебешко виїхав до Польщі через серйозні проблеми зі здоров'ям. Близький друг Кузьми Скрябіна переніс важкий інсульт і наразі перебуває на тривалій реабілітації за кордоном.

Про це продюсер відверто розповів в інтерв’ю журналісту Славі Деміну. Бебешко зізнався, що нікуди б не поїхав з України, якби не раптова хвороба, яка буквально підкосила його.

"Удар був сильним. Я й не ходив, і не говорив. Я ходжу, я з вами розмовляю, і сподіваюся, що буду ще краще", — поділився музикант.

Слава Дьомін і Володимир Бебешко Фото: YouTube

Зараз Володимир активно працює над своїм відновленням: щодня займається лікувальною фізкультурою та по три години гуляє в лісі. За його словами, лише 15% пацієнтів після такого діагнозу повністю одужують, проте він налаштований оптимістично і робить усе можливе, аби повернутися до повноцінного життя.

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