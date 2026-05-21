"Півтора мільйона": Кондратюк розкрив свої заробітки та вартість одягу (відео)

Український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк розповів Ніколасу Кармі, скільки коштує його образ та навіть розкрив заробітки за минулий рік.

Блогер показав, як "зловив" шоумена на зйомках "Караоке на Майдані" в Києві, поставивши традиційне запитання про ціну "луку".

Скільки коштує образ Кондратюка

"Ти не в податковій працюєш?" — пожартував продюсер, побачивши Карму.

Зокрема, ведучий на запитання про заробітки сказав, що в нього є декларація, у якій все вказано.

"По-моєму, за минулий рік я заробив десь півтора мільйона. Я можу помилятися, бо там в декларації ще можуть вказуватися волонтерські збори. Немає ніякого секрету, скільки я заробляю. Питання в тому, що я точно це не знаю, але декларацію ми здали вчасно", — зазначив Кондратюк.

Щодо цін образу, то футболка продюсера італійської фірми, купував для ведення "Караоке на Майдані" — 300 євро.

"Колись Кузьма сказав, що не купує джинси, дорожчі за 20 доларів, бо це дурня. Я не знаю, скільки вони коштували", — каже продюсер.

Взуття — 119 євро.

Ціну на окуляри не памʼятає.

Реакція мережі

У коментарях українці часто пишуть, що відчули "щось не те" від перегляду:

"Якийсь такий зверхній. Мені здається, що самому Ніколасу аж було незручно брати в нього інтерв'ю".

"Якось подвійне відчуття особисто в мене від перегляду, а от Ніколас виглядає чудово".

"Не зрозуміло, але щось тут не так. Принаймні таке перше враження".

