"Полтора миллиона": Кондратюк раскрыл свои заработки и стоимость одежды (видео)

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк рассказал Николасу Карме, сколько стоит его образ и даже раскрыл заработки за прошлый год.

Блогер показал, как "поймал" шоумена на съемках "Караоке на Майдане" в Киеве, задав традиционный вопрос о цене "лука".

Сколько стоит образ Кондратюка

"Ты не в налоговой работаешь?" — пошутил продюсер, увидев Карму.

В частности, ведущий на вопрос о заработках сказал, что у него есть декларация, в которой все указано.

"По-моему, за прошлый год я заработал где-то полтора миллиона. Я могу ошибаться, потому что там в декларации еще могут указываться волонтерские сборы. Нет никакого секрета, сколько я зарабатываю. Вопрос в том, что я точно это не знаю, но декларацию мы сдали вовремя", — отметил Кондратюк.

Относительно цен образа, то футболка продюсера итальянской фирмы, покупал для ведения "Караоке на Майдане" — 300 евро.

"Когда-то Кузьма сказал, что не покупает джинсы дороже 20 долларов, потому что это ерунда. Я не знаю, сколько они стоили", — говорит продюсер.

Обувь — 119 евро.

Цену на очки не помнит.

Реакция сети

В комментариях украинцы часто пишут, что почувствовали "что-то не то" от просмотра:

"Какой-то такой высокомерный. Мне кажется, что самому Николасу даже было неудобно брать у него интервью".

"Как-то двойственное ощущение лично у меня от просмотра, а вот Николас выглядит прекрасно".

"Не понятно, но что-то здесь не так. По крайней мере такое первое впечатление".

