"Полтора миллиона": Кондратюк раскрыл свои заработки и стоимость одежды (видео)
Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк рассказал Николасу Карме, сколько стоит его образ и даже раскрыл заработки за прошлый год.
Блогер показал, как "поймал" шоумена на съемках "Караоке на Майдане" в Киеве, задав традиционный вопрос о цене "лука".
Сколько стоит образ Кондратюка
"Ты не в налоговой работаешь?" — пошутил продюсер, увидев Карму.
В частности, ведущий на вопрос о заработках сказал, что у него есть декларация, в которой все указано.
"По-моему, за прошлый год я заработал где-то полтора миллиона. Я могу ошибаться, потому что там в декларации еще могут указываться волонтерские сборы. Нет никакого секрета, сколько я зарабатываю. Вопрос в том, что я точно это не знаю, но декларацию мы сдали вовремя", — отметил Кондратюк.
Относительно цен образа, то футболка продюсера итальянской фирмы, покупал для ведения "Караоке на Майдане" — 300 евро.
"Когда-то Кузьма сказал, что не покупает джинсы дороже 20 долларов, потому что это ерунда. Я не знаю, сколько они стоили", — говорит продюсер.
Обувь — 119 евро.
Цену на очки не помнит.
Реакция сети
В комментариях украинцы часто пишут, что почувствовали "что-то не то" от просмотра:
- "Какой-то такой высокомерный. Мне кажется, что самому Николасу даже было неудобно брать у него интервью".
- "Как-то двойственное ощущение лично у меня от просмотра, а вот Николас выглядит прекрасно".
- "Не понятно, но что-то здесь не так. По крайней мере такое первое впечатление".
