Кума Путина пристыдила Кондратюка за переход на русский язык: "Она меня вычитывала"

Украинский продюсер Игорь Кондратюк вспомнил рабочие отношения с телеведущей и кумой российского диктатора Путина Оксаной Марченко, которая стала на сторону врага.

Оказалось, что раньше, еще до 2014-го года, Марченко имела совершенно другую позицию и даже просила коллегу не переходить на русский язык в разговорах с другими людьми. Об этом продюсер рассказал в интервью Telegraf.

Марченко пристыдила Кондратюка за русский язык

Жена Медведчука говорила, чтобы россияне, которые приезжали тогда в Украину, брали с собой переводчика, а не ждали обращения к ним на русском.

"Она меня отчитывала, что я стал разговаривать с русскими на русском языке. Она в достаточно грубой форме о русских сказала: "Что ты с ними общаешься на русском языке? Они приехали к нам в Украину, чего ты переходишь на русский язык?" Я говорю: "Так они же нибельмеса не поймут". Она говорит: "А тебя это волнует? Пусть с переводчиком приезжают". Это было задолго до 2014 года", — рассказывает автор шоу "Караоке на Майдане".

Впрочем, после вторжения РФ 2014 года и оккупации украинских земель коллеги поссорились из-за разных политических взглядов. Тогда Марченко резко изменила свое мнение и начала рассказывать о "выборе народа Донбасса".

Оксана Марченко стала на сторону россиян

После начала полномасштабного вторжения Кондратюк совсем не поддерживает связь с бывшей коллегой, которая сбежала в Россию.

"Печальная история падения человека, который был популярным в Украине, можно даже сказать иконой телеведущих. А сейчас живет в стране убийц и дружит с убийцами... Это полная деградация", — заявил продюсер.

