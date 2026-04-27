Кума Путіна присоромила Кондратюка за перехід на російську: "Вона мене вичитувала"

Український продюсер Ігор Кондратюк згадав робочі стосунки з телеведучою та кумою російського диктатора Путіна Оксаною Марченко, яка стала на бік ворога.

Виявилося, що раніше, ще до 2014-го року, Марченко мала геть іншу позицію і навіть просила колегу не переходити на російську мову в розмовах з іншими людьми. Про це продюсер розповів в інтерв'ю Telegraf.

Марченко присоромила Кондратюка за російську

Дружина Медведчука казала, щоб росіяни, які приїжджали тоді в Україну, брали із собою перекладача, а не чекали на звернення до них російською.

"Вона мене вичитувала, що я став розмовляти з росіянами російською мовою. Вона в досить грубій формі про росіян сказала: "Що ти з ними спілкуєшся російською мовою? Вони приїхали до нас в Україну, чого ти переходиш на російську мову?" Я кажу: "Так вони ж нібельмеса не зрозуміють". Вона каже: "А тебе це хвилює? Хай з перекладачем приїздять". Це було задовго до 2014 року", — розповідає автор шоу "Караоке на Майдані".

Втім, після вторгнення РФ 2014 року та окупацію українських земель колеги посварилися через різні політичні погляди. Тоді Марченко різко змінила свою думку та почала розповідати про "вибір народу Донбасу".

Оксана Марченко стала на бік росіян Фото: скрін

Після початку повномасштабного вторгнення Кондратюк зовсім не підтримує зв'язок з колишньою колегою, яка втекла до Росії.

"Сумна історія падіння людини, яка була популярною в Україні, можна навіть сказати іконою телеведучих. А зараз живе в країні вбивць і дружить із вбивцями… Це повна деградація", — заявив продюсер.

