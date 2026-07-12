Відмовили ноги: виконавця хітів "Розовые розы" та "Рита-Маргарита" знайшли у важкому стані

Колись відомого російського співака Олександра Добриніна, пісні якого такі як "Розовые розы" і "Рита-Маргарита" були дуже популярними у 1980-90-х роках, знайшли у важкому стані.

Колись відомого російського співака Олександра Добриніна, пісні якого такі як "Розовые розы" і "Рита-Маргарита" були джуе популярними у 1980-90-х роках, знайшли у важкому стані.У 69-річного музиканта серйозні проблеми зі здоров'ям. Йому стало погано у власній квартирі у Москві – у нього відмовили ноги, пише видання Starhit.

Олександр Добринін та його відомі пісні

Родичі артиста кілька днів не могли додзвонитися до Олександра Добриніна. А коли вони приїхали до нього додому, щоб з'ясувати, що трапилося, співак зумів відчинити двері самостійно, але повз до них. Після цього йому викликали швидку допомогу.

Відомо, що це не перший випадок з колишньою знаменитістю. Адже Добринін зловживає алкоголем та періодично йде в тривалі запої, а після важко ходить і невиразно розмовляє.

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Натомість 12 липня у його Instagram з’явилася публікація, де стверджувалося, що з музикантом нібито "все добре".

Хто такий Олександр Добринін

Олександр Добринін — радянський, який виступав у складі різних музничних колективах "Зодчие", "Мираж", "Здравствуй, песня", "Веселые ребята" та "Кинематограф".

Олександр Добринін авто хітів Розовые розы і Рита-Маргарита Фото: Скріншот

Найбільшу популярність та зіркову славу йому принесли хіти "Розовые розы" ("Светка Соколова"), "Рита-Маргарита" та "Ночные цветы", які гриміли з кожної праски у 1980-90-х роках.

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