Валерий Маркус стал отцом: военный сообщил о рождении сына

Украинский военный и писатель Валерий Маркус сообщил, что стал отцом.

О рождении сына он рассказал в своих социальных сетях.

Он опубликовал пост, в котором сообщил о рождении сына.

Маркус, как обычно, не раскрывает подробностей своей личной жизни. Известно, что в феврале 2023 года он сообщил о своей свадьбе, однако личность своей жены не раскрыл. В открытом доступе информации о ней практически нет, а сам военный не комментирует свою семейную жизнь.

Скриншот сообщения Валерия Маркуса Фото: Скриншот

В октябре 2025 года Валерий Маркус опубликовал редкое фото с женой после свадебной церемонии, однако и тогда не назвал её имени и не рассказал никаких подробностей о семье. Известно лишь, что супруги сознательно не афишируют свою личную жизнь.

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Ранее Маркус также рассказывал, что у него большая, но сложная семья. По его словам, он поддерживает близкие отношения лишь с несколькими родственниками, а историю своей семьи называет запутанной.

Напомним, в октябре 2025 года Валерий Маркус опубликовал редкое фото со своей свадьбы. Тогда он пошутил, что "во время отпуска принял участие в своей свадьбе" спустя три года брака. Публикация собрала множество поздравлений от подписчиков, а в комментариях также появились шутливые упоминания о народном депутате Марьяне Безуглой.

Ранее Валерий Маркус публично выразил поддержку ветерану и комику Виктору Розовому, несмотря на скандал вокруг него. Также военный заявил, что принципиально не смотрит интервью журналистки Рамины Эсхакзай, назвав её человеком, который, по его мнению, стремится к популярности любой ценой.