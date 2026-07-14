Валерій Маркус став батьком: військовий повідомив про народження сина

Український військовий і письменник Валерій Маркус повідомив, що став батьком.

Про народження сина він розповів у своїх соціальних мережах.

Він опублікував допис, у якому повідомив про народження сина.

Маркус традиційно не розкриває подробиць особистого життя. Відомо, що у лютому 2023 року він повідомив про одруження, однак особу своєї дружини не розкривав. У відкритому доступі інформації про неї практично немає, а сам військовий не коментує сімейне життя.

Скриншот повідомлення Валерія Маркуса Фото: Скриншот

У жовтні 2025 року Валерій Маркус опублікував рідкісне фото з дружиною після весільної церемонії, однак і тоді не назвав її імені та не розповів жодних деталей про родину. Відомо лише, що подружжя свідомо не афішує своє приватне життя.

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Раніше Маркус також розповідав, що має велику, але складну родину. За його словами, близькі стосунки підтримує лише з кількома родичами, а історію своєї сім'ї називає заплутаною.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Валерій Маркус опублікував рідкісне фото зі свого весілля. Тоді він пожартував, що "під час відпустки взяв участь у своєму весіллі" після трьох років шлюбу. Публікація зібрала багато привітань від підписників, а в коментарях також з'явилися жартівливі згадки про народну депутатку Мар'яну Безуглу.

Раніше Валерій Маркус публічно висловив підтримку ветерану та коміку Віктору Розовому попри скандал навколо нього. Також військовий заявив, що принципово не дивиться інтерв'ю журналістки Раміни Есхакзай, назвавши її людиною, яка, на його думку, прагне популярності за будь-яку ціну.