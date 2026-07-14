Еще двое детей Брэда Питта публично унизили отца: что произошло

Дети голливудского актёра Брэда Питта, Захара и Мэддокс, разместили объявления в газетах, чтобы официально отказаться от фамилии "Питт".

Дети Анджелины Джоли и её бывшего мужа, Захара и Мэддокс, сделали следующий шаг к официальному снятию фамилии своего отца. Об этом пишет Page Six.

Дети Брэда Питта унизили его

Судебные документы, полученные изданием, показывают, что 21-летняя Захара публиковала свою петицию об удалении фамилии актера в газете "Los Angeles Daily Journal" раз в неделю в течение четырёх недель подряд.

В документах указано, что её сообщение было опубликовано в газете 16, 23, 30 июня и 7 июля. В газетном объявлении также содержится призыв ко всем, кто возражает против данного изменения, подать письменное возражение до последнего слушания.

Сейчас у Захары запланировано судебное заседание на 28 сентября, на котором судья вынесет решение по ходатайству. Если никто не возражает, судья может удовлетворить его.

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Что касается Меддокса, то судебные документы показывают, что петиция 24-летнего молодого человека была опубликована в том же издании, что и петиция его сестры — 10, 17 июня, 24 июня и 1 июля.

Публикация петиции в газете является одним из обязательных требований штата Калифорния для официального изменения имени.

Брэд Питт Фото: God’s True Cashmere

Дети Питта отказываются от его фамилии

Захара ранее официально попросила, чтобы её называли Захара Джоли, а не Захара Джоли-Питт. Она также отказалась от использования фамилии своего отца, когда окончила колледж Спелмана.

Меддокс подал аналогичную просьбу — изменив своё имя с Меддокс Чиван Джоли-Питт на Меддокс Чиван Джоли — сославшись на "личные" причины.

В феврале молодой человек неофициально отказался от фамилии своего отца в титрах к своей работе над последним фильмом Джоли "Кутюр".

У бывших в общей сложности шестеро детей: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс и Вивьен. Последние трое — биологические. Все они находятся в плохих отношениях с отцом. А конфликт с Меддоксом был самым скандальным. Ещё в 2020 году приёмный сын актёра обругал его нецензурными словами, о чём стало известно лишь спустя несколько лет.

В частности, совершеннолетняя биологическая дочь голливудского актёра Шейло официально отказалась от его фамилии, наняв адвоката. Впоследствии Вивьен, которая активно работает с Джоли на Бродвее, также отказалась от отцовской фамилии.

Шейло Джоли Фото: скриншот

"Им было трудно простить Брэда и наладить с ним отношения после развода. Их мама — глава семьи, и она всю жизнь воспитывала их с любовью и самоотверженностью. Когда Брэд ушел, им было очень тяжело видеть, как он ссорится с ней", — сказал инсайдер.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

62-летний голливудский актёр Брэд Питт и его 33-летняя девушка Инес де Рамон страстно поцеловались на матче Чемпионата мира.

17-летний сын Питта и Джоли изменился до неузнаваемости.

Кроме того, 21-летняя Захара Джоли отказалась от фамилии Брэда.