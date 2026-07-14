Ще двоє дітей Бреда Пітта публічно принизили батька: що сталося

Діти голлівудського актора Бреда Пітта, Захара та Меддокс, розмістили оголошення в газетах, щоб офіційно позбутися прізвища "Пітт".

Діти Анджеліни Джолі та її колишнього, Захара та Меддокс, зробили наступний крок до офіційного вилучення прізвища свого батька. Про це пише Page Six.

Діти Бреда Пітта принизили його

Судові документи, отримані виданням, показують, що 21-річна Захара публікувала свою петицію про вилучення прізвища актора в Los Angeles Daily Journal раз на тиждень протягом чотирьох тижнів поспіль.

У документах зазначено, що її повідомлення було опубліковано в газеті 16, 23, 30 червня та 7 липня. В газетному оголошенні також міститься заклик до всіх, хто заперечує проти зміни, подати письмове заперечення до останнього слухання.

Зараз у Захари заплановано судове засідання на 28 вересня, на якому суддя винесе рішення щодо клопотання. Якщо ніхто не заперечує, суддя може задовольнити запит.

Відео дня

Що стосується Меддокса, судові документи показують, що петиція 24-річного юнака була опублікована в тому ж виданні, що й петиція його сестри — 10, 17 червня, 24 червня та 1 липня.

Публічна публікація петиції в газеті є однією з необхідних вимог Каліфорнії для офіційної зміни імені.

Бред Пітт Фото: God’s True Cashmere

Діти Пітта відмовляються від його прізвища

Захара раніше офіційно попросила, щоб її звали Захара Джолі, а не Захара Джолі-Пітт. Вона також відмовилася від використання прізвища свого батька, коли закінчила коледж Спелмана.

Меддокс подав аналогічне прохання — змінивши своє ім'я з Меддокс Чіван Джолі-Пітт на Меддокс Чіван Джолі — назвавши причини "особистими".

Юнак неофіційно відмовився від прізвища свого батька в лютому в титрах до своєї роботи над останнім фільмом Джолі "Кутюр".

У колишніх загалом шестеро дітей: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс та Вів'єн. Останні троє — біологічні. Усі вони в поганих стосунках з батьком. А конфлікт з Меддоксом був найбільш скандальним. Ще у 2020 році прийомний син актора назвав його нецензурними словами, про що стало відомо лише через кілька років.

Зокрема, повнолітня біологічна донька голлівудського актора Шайло офіційно відмовилася від його прізвища, найнявши адвоката. Згодом Вівʼєн, яка активно працює з Джолі на Бродвеї, також відмовилася від прізвища батька.

Шайло Джолі Фото: скріншот

"Їм було важко пробачити Бреда та налагодити зв’язок із ним після розлучення. Їхня мама — голова родини, і вона все життя виховувала їх любов’ю та самовідданістю. Коли Бред пішов, їм було дуже важко бачити, як він воює з нею", — казав інсайдер.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

62-річний голлівудський актор Бред Пітт та його 33-річна дівчина Інес де Рамон палко поцілувалися на матчі Чемпіонату світу.

17-річний син Пітта та Джолі змінився до невпізнання.

Крім того, 21-річна Захара Джолі відмовилася від прізвища Бреда.