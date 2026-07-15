Жена Монатика показала троих их сыновей (фото)
Супруга украинского певца Дмитрия Монатика поделилась редким семейным контентом. Ирина показала, как проходит их лето в Киеве.
В Instagram женщина опубликовала серию снимков звездной семьи. На них запечатлены 10-летний Даниил, 9-летний Платон и маленький Леон.
Жена Монатика показала сыновей
Первенец Ирины и Дмитрия уже занимается футболом и тренируется в детской академии киевского "Динамо". Тем временем Платон занимается рисованием и посещает занятия по плаванию.
Самого младшего сына Леона, родившегося в конце 2024 года, супруги пока ограждают от внимания общественности. Малыша можно увидеть только со спины. Его мама показала, как Леон проводит время в компании старших и сидит за рулем машины вместе с домашним питомцем.
Ирина лаконично подписала пост, отметив, что это их лето 2026 года в Киеве.
В комментариях к каруселе фото звездную семью засыпали комплиментами и теплыми словами: "Во время тревоги: все мы — Лео", "Как все стильно", "Невероятно".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Монатик оказался в центре обсуждений из-за своего нового сценического образа.
- Украинский телеведущий Юрий Горбунов поздравил певца с днём рождения. Впрочем, их совместное фото вызвало волну возмущения у украинцев.
Кроме того, музыкант рассказал, что его третий сын родился в бомбоубежище из-за обстрелов со стороны россиян.