Дружина Монатика показала трьох їхніх синів (фото)

Дружина українського співака Дмитра Монатика поділилася рідкісним сімейним контентом. Ірина показала, як проходить їхнє літо в Києві.

В Instagram жінка показала низку кадрів зіркової родини. На них з’явилися 10-річний Данило, 9-річний Платон та маленький Леон.

Дружина Монатика показала синів

Первісток Ірини та Дмитра вже займається футболом і тренується в дитячій академії київського "Динамо". Тим часом Платон займається малюванням та відвідує заняття з плавання.

Наймолодшого сина Леона, який народився наприкінці 2024 року, подружжя поки оберігає від уваги публіки. Малюка можна побачити лише зі спини. Його мама показала, як Леон проводить час у компанії старших і сидить за кермом авто разом з домашнім улюбленцем.

Ірина лаконічно підписала допис, зазначивши, що це їхнє літо 2026 в Києві.

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Син Монатика Фото: Instagram

Сини Монатика Фото: Instagram

Дмитро Монатик із сином Фото: Instagram

У коментарях до каруселі фото зіркову родину засипали компліментами і теплими словами: "Під час тривоги: всі ми Лео", "Як всі стильні", "Неймовірні".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Монатик опинився в центрі обговорень через свій новий сценічний образ.

Український телеведучий Юрій Горбунов привітав з днем народження співака. Втім, їхнє спільне фото викликало хвилю обурення в українців.

Крім того, музикант розповідав, що його третій син народився в бомбосховищі через обстріл росіян.