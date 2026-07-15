RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Дружина Монатика показала трьох їхніх синів (фото)

дружина монатика показала його синів
Дмитро Монатик з дружиною | Фото: Instagram monatik_official

Дружина українського співака Дмитра Монатика поділилася рідкісним сімейним контентом. Ірина показала, як проходить їхнє літо в Києві.

В Instagram жінка показала низку кадрів зіркової родини. На них з’явилися 10-річний Данило, 9-річний Платон та маленький Леон.

Дружина Монатика показала синів

Первісток Ірини та Дмитра вже займається футболом і тренується в дитячій академії київського "Динамо". Тим часом Платон займається малюванням та відвідує заняття з плавання.

Наймолодшого сина Леона, який народився наприкінці 2024 року, подружжя поки оберігає від уваги публіки. Малюка можна побачити лише зі спини. Його мама показала, як Леон проводить час у компанії старших і сидить за кермом авто разом з домашнім улюбленцем.

Ірина лаконічно підписала допис, зазначивши, що це їхнє літо 2026 в Києві.

Відео дня
Син Монатика
Син Монатика
Фото: Instagram
сини монатіка
Сини Монатика
Фото: Instagram
Дмитро Монатик із сином
Дмитро Монатик із сином
Фото: Instagram

У коментарях до каруселі фото зіркову родину засипали компліментами і теплими словами: "Під час тривоги: всі ми Лео", "Як всі стильні", "Неймовірні".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, музикант розповідав, що його третій син народився в бомбосховищі через обстріл росіян.