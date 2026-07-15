Зеленский присвоил звание Хлывнюку из группы "Бумбокс" и орден Тимуру Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами и присвоении почетных званий более чем 100 украинцам по случаю Дня украинской государственности. В список лауреатов вошли военнослужащие, деятели культуры, медики, педагоги и должностные лица, внесшие весомый вклад в укрепление страны и защиту её суверенитета.

Согласно документу, опубликованному на сайте Офиса Президента, граждане были награждены за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность при защите территориальной целостности Украины, а также за добросовестное исполнение профессионального долга.

Среди известных деятелей культуры почетное звание "Заслуженный артист Украины" получил Андрей Хливнюк, фронтмен группы "Бумбокс", который сейчас защищает страну на фронте. В то же время популярный телеведущий Тимур Мирошниченко и ученый НАН Украины Игорь Семиволос были награждены орденами "За заслуги" III степени.

Відео дня

Отдельно орденом князя Ярослава Мудрого V степени президент наградил премьер-министра Дениса Шмыгаля и первого вице-премьера Юлию Свириденко, которые уходят в отставку в связи с освобождением всего состава правительства. Кроме того, выдающийся художник-шестидесятник Александр Дубовик был удостоен высокой государственной награды — ордена Свободы.

Напомним:

Издание "Фокус" в честь Дня украинской государственности спросило у известных украинцев, что для них значит Украина сегодня и какие личные истории изменили их. Пять откровений, пять судеб — и одна общая тема: что такое государство для каждого из них лично?

В субботу, 16 мая, в Киеве состоялся первый концерт группы "Бумбокс" с начала полномасштабного вторжения. Некоторые зрители нашли недостатки в организации выступления, другие встали на защиту Андрея Хливнюка и музыкантов.

Кроме того, украинский саунд-продюсер Олег Аджикаев вступил в публичный конфликт с Андреем Хливнюком и группой "Бумбокс" из-за якобы нарушения авторских прав.