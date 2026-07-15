Зеленський видав звання Хливнюку з "Бумбокс" і орден Тимуру Мірошниченку

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами та почесними званнями понад 100 українців з нагоди Дня української державності. До списку лауреатів увійшли військовослужбовці, діячі культури, медики, освітяни та посадовці, які зробили вагомий внесок у зміцнення країни та захист її суверенітету.

Згідно з документом, опублікованим на сайті Офісу Президента, громадян відзначили за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість при захисті територіальної цілісності України, а також за сумлінне виконання професійного обов'язку.

Серед відомих культурних діячів почесне звання "Заслужений артист України" отримав Андрій Хливнюк, фронтмен гурту "Бумбокс", який зараз захищає країну на фронті. Водночас популярного телеведучого Тимура Мірошниченка та науковця НАН України Ігоря Семиволоса нагородили орденами "За заслуги" ІІІ ступеня.

Окремо орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня президент відзначив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та першу віцепрем'єрку Юлію Свириденко, які йдуть у відставку у зв'язку зі звільненням усього складу уряду. Крім того, видатного живописця-шістдесятника Олександра Дубовика було відзначено високою державною нагородою — орденом Свободи.

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Фокус в честь Дня української державності запитав відомих українців, що для них Україна сьогодні та які особисті історії їх змінили. П'ять одкровень, п'ять доль – і одна спільна тема: що таке держава для кожного з них особисто?

У суботу, 16 травня, у Києві відбувся перший концерт гурту "Бумбокс" від початку повномасштабного вторгнення. Деякі глядачі знайшли недоліки в організації виступу, інші заступилися за Андрія Хливнюка та музикантів.

Крім того, український саунд-продюсер Олег Аджикаєв почав публічний конфлікт з Андрієм Хливнюком та гуртом "Бумбокс" через начебто порушення авторських прав.