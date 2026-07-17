Известная певица рассказала о потере троих детей: "Болезненная тема"

45-летняя украинская певица Наталья Валевская впервые рассказала о трех пережитых выкидышах и о том, как она справилась с этой утратой.

В интервью РБК-Украина артистка призналась, что тема материнства для неё очень болезненна. Лишь недавно Наталья осознала причины, по которым так произошло.

Наталья Валевская пережила три выкидыша

Звезда обращалась к очень хорошим специалистам.

"Я почувствовала, что в какой-то момент заблокировала эту функцию материнства. Только в этом году я это осознала. 95 % болезней — это психосоматика. Я взяла на себя слишком много, и этот груз меня подавил. О материнстве я говорить так просто не могу, потому что это очень болезненная для меня тема. Я мать троих нерожденных детей", — говорит певица.

По словам знаменитости, этот опыт навсегда останется частью её жизни. Особенно тяжёлыми стали последние годы, когда женщине пришлось пережить две утраты за короткий период.

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Наталья Валевская Фото: valevska_official

Как пережила утрату

Она рассказывает об этом, чтобы люди знали, что путь к материнству нелегкий.

"Кто виноват? Я, потому что когда-то сделала какой-то шаг. Но я уже попросила у Бога прощения за это на исповеди. Значит, Бог меня уже простил. Мне нужно простить себя. Вы должны искать корень, откуда он растёт. Врачи не всегда помогут стать родителями", — уверена певица.

Наталья также призналась, что нашла свой собственный способ попрощаться с нерожденными детьми. Певица устроила место памяти в лесу, где смогла поговорить с ними и выразить свои эмоции.

"Я позволила всем чувствам выйти наружу. И это очень важно — прожить этот момент. И никто не имеет права сказать, что это не мать. Это мать. Просто нерожденного ребенка. У тебя есть право быть счастливой, даже не родив ребенка в этой жизни. И я приняла тот факт, что могу никогда не родить", — добавила певица.

Она сочувствует всем, кто пережил подобную трагедию.

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