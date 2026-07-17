Відома співачка розповіла про втрату трьох дітей: "Болюча тема"

45-річна українська співачка Наталія Валевська вперше розповіла про три пережиті викидні та те, як вона пройшла через втрату.

Артистка в інтерв’ю РБК-Україна зізналася, що тема материнства є для неї дуже болючою. Лише нещодавно Наталія прийшла до усвідомлення причин, чому так сталося.

Наталія Валевська пережила три викидні

Зірка зверталася до дуже хороших фахівців.

"Я відчула, що в певний час заблокувала цю функцію материнства. Тільки цього року до мене це дійшло. 95% хвороб від психосоматики. Я забагато на себе звалила, і цей груз мене завалив. Про материнство я говорити так просто не можу, тому що це дуже болюча для мене тема. Я мати трьох ненароджених дітей", — каже співачка.

За словами знаменитості, цей досвід назавжди залишиться частиною її життя. Особливо важкими стали останні роки, коли жінці довелося пережити дві втрати за короткий період.

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Наталія Валевська Фото: valevska_official

Як пережила втрату

Вона це розповідає, аби люди знали, що шлях до материнства непростий.

"Хто винен? Я, тому що я колись зробила якийсь крок. Але я за нього вже попросила у Бога на сповіді. Значить, Бог мене вже простив. Мені треба простити себе. Ви повинні шукати корінь, звідки корінь росте. Лікарі не завжди допоможуть стати батьками", — впевнена виконавиця.

Наталія також зізналася, що знайшла власний спосіб попрощатися з ненародженими дітьми. Співачка облаштувала місце пам’яті в лісі, де змогла поговорити з ними та прожити свої емоції.

"Я дозволила всім почуттям вийти. І це дуже важливо — прожити цей момент. І ніхто не має права сказати, що це не мати. Це мати. Просто ненародженого дитяти. Ти маєш право бути щасливою, навіть не народивши дитину в цьому життя. І я це прийняла, що можу ніколи не народити дитину", — додала співачка.

Вона співчуває всім, хто пережив подібну трагедію.

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