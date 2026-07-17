Бывший Ирины Билык удивил признанием о певице: "Очень скучал по ней"

Украинский хореограф Дмитрий Коляденко рассказал подробности редкой встречи со своей бывшей, певицей Ириной Билык. Это произошло на крестинах сына Алины Гросу в Черновцах.

Дмитрий говорит, что до этого они не общались около полутора лет. За это время бывшая возлюбленная часто снилась ему, а он скучал по ней. О встрече шоумен рассказал в комментарии ЖВЛ.

Встреча Билика и Коляденко

"Мы полтора года не общались. Она снилась мне по ночам. Все время приходила. И я очень скучал по ней полтора года. И вот недавно мы встретились на крестинах у Алиночки Гросу. Родился маленький мальчик-ангелочек", — говорит Дмитрий.

По прибытии в Черновцы Дмитрию случайно выдали ключи от номера, предназначенного для Ирины. После этого шоумен решил поздравить певицу букетом цветов.

"Мы встретились в 17:00. Я купил очень красивые цветы. Подхожу, говорю: "Тебе доставка из Киева". Открываю сумку, достаю цветы и говорю: "Привет". Она ответила: "Привет". И всё, мы обнялись. И у меня такое впечатление, что мы и не ссорились", — говорит Коляденко.

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Ирина Билык и Дмитрий Коляденко Фото: Instagram

История Билыка и Коляденко

После разрыва с Андреем Оверчуком, от которого Билык родила сына Глеба, у нее завязался роман с Дмитрием Коляденко — их отношения сопровождались бурными эмоциями, ссорами и ревностью. Сначала шоумен снялся в клипе Билык "Любовь. Яд".

Дмитрий неоднократно предлагал Ирине выйти за него замуж, но она отказывалась. В 2006 году они окончательно расстались.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Билык заинтриговала поклонников философскими размышлениями о человеческих отношениях в своих социальных сетях.