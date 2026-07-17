Колишній Ірини Білик здивував зізнанням про співачку: "Дуже сумував за нею"

Український хореограф Дмитро Коляденко розповів деталі рідкісної зустрічі зі своєю колишньою, співачкою Іриною Білик. Це сталося на хрестинах сина Аліни Гросу в Чернівцях.

Дмитро каже, що перед тим вони не підтримували спілкування близько півтора року. За цей час колишня кохана часто снилася йому, а він сумував за нею. Про зустріч шоумен розповів у коментарі ЖВЛ.

Зустріч Білик та Коляденка

"Ми півтори роки не спілкувались. Вона мені снилася по ночам. Все приходила. І я дуже сумував за нею півтора роки. І ось нещодавно ми зустрілись на хрещеннях у Аліночки Гросу. Народився маленький хлопчик-ангелочок", — каже Дмитро.

Після приїзду в Чернівці Дмитру випадково дали ключі від номера, призначеного для Ірини. Після цього шоумен захотів привітати співачку букетом квітів.

"Ми зустрілися о 17:00. Я купив дуже красиві квіти. Підходжу, кажу: "Тобі доставка з Києва". Відкриваю сумку, дістаю квіти і кажу: "Привіт". Вона сказала: "Привіт". І все, ми обнялися. І в мене таке враження, що ми і не сварилися", — каже Коляденко.

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Ірина Білик та Дмитро Коляденко Фото: Instagram

Історія Білик та Коляденка

Після розриву з Андрієм Оверчуком, від якого Білик народила сина Гліба, у неї почався роман з Дмитром Коляденком — їхні стосунки були з бурхливими емоціями, сварками та ревнощами. Спочатку шоумен знявся у кліпі Білик "Любовь. Яд".

Дмитро неодноразово пропонував Ірині одружитися, але вона відмовлялася. У 2006-му вони остаточно розійшлися.

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Крім того, Білик заінтригувала шанувальників філософським роздумом про людські стосунки у своїх соцмережах.