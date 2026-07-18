Участникам комедийного дуэта "Кролики" запретили въезд в Латвию

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко попали в "черный" список Латвии из-за своей пророссийской позиции и поддержки оккупации Крыма.

Известным украинским юмористам запретили въезд в Латвию на неопределенный срок. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел.

"В соответствии со статьёй 61, частью второй Закона об иммиграции, министр иностранных дел Байба Браже приняла решение включить двух человек в список лиц, которым запрещён въезд в Латвийскую Республику", — говорится в сообщении МИД.

Лицами, которым Рига присвоила статус "персона нон грата", стали Владимир Мойсеенко и Владимир Данилец.

Отмечается, что запрет на въезд в Латвию для этих артистов вводится на неопределенный срок.

По данным центра "Миротворец", артисты Данилец и Мойсеенко числятся в его базе с 2019 года за участие в актах гуманитарной агрессии против Украины, "сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России (страны-агрессора) — так называемом телемосте между Россией и Украиной "Надо поговорить", организованном антиукраинским пропагандистским каналом".

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