Участникам комедийного дуэта "Кролики" запретили въезд в Латвию
Владимир Данилец и Владимир Моисеенко попали в "черный" список Латвии из-за своей пророссийской позиции и поддержки оккупации Крыма.
Известным украинским юмористам запретили въезд в Латвию на неопределенный срок. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел.
"В соответствии со статьёй 61, частью второй Закона об иммиграции, министр иностранных дел Байба Браже приняла решение включить двух человек в список лиц, которым запрещён въезд в Латвийскую Республику", — говорится в сообщении МИД.
Лицами, которым Рига присвоила статус "персона нон грата", стали Владимир Мойсеенко и Владимир Данилец.
Отмечается, что запрет на въезд в Латвию для этих артистов вводится на неопределенный срок.
По данным центра "Миротворец", артисты Данилец и Мойсеенко числятся в его базе с 2019 года за участие в актах гуманитарной агрессии против Украины, "сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России (страны-агрессора) — так называемом телемосте между Россией и Украиной "Надо поговорить", организованном антиукраинским пропагандистским каналом".
Напомним, что "Фокус" ранее писал, что:
- В 2023 году украинцы добились отмены концертов Владимира Данильца и Владимира Мойсеенко в США и Канаде.
- А этим летом в грузинском Батуми отменили концерты певицы-предательницы Ани Лорак и российской группы "Тату" (t.A.T.u.), которые должны были состояться на местных теннисных кортах. Такое решение было принято после шквала возмущения со стороны грузинского общества, которое активно выступило против выступлений артистов, тесно связанных с РФ.