Учасникам комічного дуету "Кролики" заборонили в'їзд до Латвії
Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко потрапили до "чорного" списку Латвії через свою проросійську позицію та підтримку окупації Криму.
Відомим українським гумористам заборонили в'їзд до Латвії на невизначений термін. Про це сказано на офіційному сайті Міністерства закордонних справ.
"Відповідно до статті 61, частини другої Закону про імміграцію, міністр закордонних справ Байба Браже вирішила включити двох осіб до списку персон, яким заборонено в'їзд до Латвійської Республіки", - йдеться в повідомленні МЗС.
Особами, яким Рига надала статус "персона нон ґрата", стали Володимир Мойсеєнко та Володимир Данилець.
Зазначається, що заборона на в'їзд до Латвії для цих артистів вводиться на невизначений термін.
За даними центру "Миротворець", артисти Данилець та Мойсеєнко перебувають у його базі з 2019 року за участь у актах гуманітарної агресії проти України, "свідому участь в інформаційно-пропагандистській провокації Росії (країна-агресорка) – так званому телемості між Росією та Україною "Треба поговорити", організованому антиукраїнським пропагандистським каналом".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- В 2023 році українці домоглись, аби Володимиру Данильцю та Володимиру Мойсеєнко скасували концерти у США та Канаді.
- А цього літа в грузинському Батумі скасували концерти співачки-зрадниці Ані Лорак та російського гурту "Тату" (t.A.T.u.), які мали відбутися на місцевих тенісних кортах. Таке рішення ухвалили після шквалу обурення з боку грузинської спільноти, яка активно виступила проти виступів артистів, тісно пов'язаних із РФ.