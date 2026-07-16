В Грузії скасували концерти зрадниці Ані Лорак та російського дуету "Тату"

Цього літа в грузинському Батумі скасували концерти співачки-зрадниці Ані Лорак та російського гурту "Тату" (t.A.T.u.), які мали відбутися на місцевих тенісних кортах. Таке рішення ухвалили після шквалу обурення з боку грузинської спільноти, яка активно виступила проти виступів артистів, тісно пов'язаних із РФ.

Виступи планувалися на серпень: 1 серпня мав відбутися концерт дуету t.A.T.u., а вже 14 серпня планувався перформанс Ані Лорак. Наразі всі анонси та можливість придбати квитки повністю видалені з онлайн-сервісів, а адміністрація майданчика підтвердила скасування обох заходів.

Хоча на початку літа організатори активно рекламували Лорак як "неймовірну діву" з шоу "світового рівня", потужна хвиля критики з боку суспільства швидко змусила їх видалити всю інформацію про майбутні виступи.

У грузинському сегменті соцмереж громадяни емоційно нагадали про російську агресію та пораділи зриву концертів.

"Росія — окупант! Коли ж грузини це зрозуміють! Вам не соромно?! Це чудово, ви не повинні тут співати для росіян! Хто хоче танцювати під їхню безсмачну нісенітницю — їдьте до Таганрога чи на Урал, там вам не бракуватиме путінських співаків", — писали в соцмережах.

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Чому бойкотують Ані Лорак і дует t.A.T.u

Причиною жорсткого бойкоту стала свідома позиція самих виконавців. Уродженка України Ані Лорак після 2014 року продовжила будувати кар'єру в Росії та повністю замовчує геноцид власного народу. Через це вона потрапила під персональні санкції РНБО, а згодом її офіційно позбавили звання Народної артистки України.

Російський дует t.A.T.u. також не засудив воєнну агресію Кремля та продовжив концертну діяльність у РФ. Окрім цього, у 2025 році учасниці колективу відзначилися виступом у тимчасово анексованому Криму, остаточно підтвердивши свій статус пропагандистів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Концерти Ані Лорак масово скасовують у російських містах з багатьох причин.

Українська співачка Тіна Кароль публічно відреагувала на заяви Ані Лорак, яка раніше звинуватила її у нібито перешкоджанні кар’єрі в Україні.

Крім того, українка поділилися своїми враженнями від відвідування концерту Коржа в німецькому місті Дюссельдорф. Дівчина залишилася вкрай обуреною через проросійські наративи виконавця.