Українка сходила на концерт Коржа і розповіла, що там відбувається: "Ви ж не ображаєтесь на росіян?"

Українка поділилися своїми враженнями від відвідування концерту Коржа в німецькому місті Дюссельдорф. Дівчина залишилася вкрай обуреною через проросійські наративи виконавця та демонстрацію української символіки поруч із прапорами РФ.

Користувачка Threads з нікнеймом @totokri розповіла, що концерт Коржа відбулася два дні тому. За її словами, раніше вона щиро любила цю музику за ностальгію, свободу юності та спогади про часи, коли проблеми мали зовсім інший масштаб. Проте, стоячи у натовпі, вона вперше чітко відчула, що у цієї "свободи" є "дуже зручний прапор".

Українка розповіла, що відбувалось на концерті Коржа Фото: Threads

Серед головних меседжів, які транслювалися зі сцени, авторка виділила такі:

Виконавець розпочав свій концерт із неоднозначного запитання: "украинцы, вы тут ? вы же не обижаетесь на русских? дружите?".

Зі сцени лунали заклики не засуджувати молодь, яка поєднує прапори, оскільки вони є "новим поколінням, яке хоче дружити і жити".

Співак звернувся до місцевих жителів: "немцы, продолжайте делать то, что делали годами, не поддерживайте войну".

Відео дня

Дівчина підкреслила, що для німців на концерті працював перекладач, а озвучені тези майже дослівно копіюють риторику проросійської німецької партії AfD, яка блокує постачання зброї для України.

Окреме обурення українки викликав візуальний ряд під час шоу. Глядачам продемонстрували фотографію, на якій радянський, російський та український прапори були зображені разом. Авторка публікації різко відреагувала на це, назвавши подібне поєднання неприпустимим.

Концерт Макса Коржа Фото: Instagram

Після почутого та побаченого дівчина прийняла остаточне рішення припинити слухати цього виконавця. Вона заявила, що відтепер Корж повністю "йде з плейлиста". Наприкінці свого допису вона додала, що більше не має жодного бажання підспівувати саундтреку, під який прапор її держави ставлять в один ряд із прапором тих, хто прийшов вбивати її співвітчизників.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У мережі після гучних і скандальних концертів Макса Коржа раптово почали масово зʼявлятися подяки йому за допомогу українському війську.

Тисячі фанів білоруського репера влаштували в центрі Стамбула безлад та гучні вечірки. Після чого місцеві мешканці почали вимагати відправити їх додому, а концерт музиканта, який заплановано на 6 червня, перенести до себе додому.

Крім того, на одному з концертів Макс Корж попросив не ображати Путіна.