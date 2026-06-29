UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни Российско-украинская война

Украинка побывала на концерте Коржа и рассказала, что там происходит: "Вы же не обижаетесь на россиян?"

украинцы на концерте Коржа
Макс Корж выступил в Дюссельдорфе | Фото: Instagram

Украинка поделилась своими впечатлениями от посещения концерта Коржа в немецком городе Дюссельдорфе. Девушка была крайне возмущена пророссийскими высказываниями исполнителя и демонстрацией украинской символики рядом с флагами РФ.

Пользовательница Threads с ником @totokri рассказала, что концерт Коржа состоялся два дня назад. По её словам, раньше она искренне любила эту музыку за ностальгию, свободу юности и воспоминания о временах, когда проблемы имели совсем другой масштаб. Однако, стоя в толпе, она впервые отчётливо почувствовала, что у этой "свободы" есть "очень удобное знамя".

концерт Коржа в Германии
Украинка рассказала, что происходило на концерте Коржа
Фото: Threads

Среди основных идей, озвученных со сцены, автор выделила следующие:

  • Исполнитель начал свой концерт с неоднозначного вопроса: "Украинцы, вы здесь? Вы же не обижаетесь на русских? Дружите?".
  • Со сцены раздавались призывы не осуждать молодежь, которая сочетает флаги, поскольку они представляют "новое поколение, которое хочет дружить и жить".
  • Певец обратился к местным жителям: "Немцы, продолжайте делать то, что делали годами, не поддерживайте войну".
Відео дня

Девушка подчеркнула, что на концерте для немцев работал переводчик, а озвученные тезисы почти дословно повторяют риторику пророссийской немецкой партии AfD, которая блокирует поставки оружия в Украину.

Особое возмущение у украинки вызвал визуальный ряд во время шоу. Зрителям показали фотографию, на которой советский, российский и украинский флаги были изображены вместе. Автор публикации резко отреагировала на это, назвав подобное сочетание недопустимым.

украинка рассказала о концерте Коржа
Концерт Макса Коржа
Фото: Instagram

После услышанного и увиденного девушка приняла окончательное решение перестать слушать этого исполнителя. Она заявила, что отныне Корж полностью "уходит из плейлиста". В конце своего поста она добавила, что больше не имеет ни малейшего желания подпевать саундтреку, под который флаг её страны ставят в один ряд с флагом тех, кто пришёл убивать её соотечественников.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Кроме того, на одном из концертов Макс Корж попросил не оскорблять Путина.