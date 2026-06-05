Драки, танцы, фейерверки: тысячи фанатов Макса Коржа устроили беспорядок в центре Стамбула (видео)

Тысячи фанов белорусского рэпера Макса Коржа устроили в центре Стамбула беспорядки и громкие вечеринки. После чего местные жители потребовали отправить их домой, а концерт музыканта, который запланирован на 6 июня, перенести к себе домой.

Об этом пишет белорусское оппозиционное издание Nexta live

Накануне концерта фанаты скандального музыканта заполонили центр города Стамбула.

"Файеры, фейерверки, песни на всю улицу и толпы людей — то, что происходило, напоминало стихийный фестиваль", — говорится в сообщении.

Как пишет СМИ, турки от такого "культурного обмена" были не в восторге. В соцсетях жители Стамбула массово жалуются на шум и предлагают гостям продолжить праздник где-то у себя дома.

По словам фанатов, дело уже дошло даже до драк. Во время одного из конфликтов местный житель якобы обжег девушке лицо файером и начал угрожать компании разбитой бутылкой.

Відео дня

Фанаты Макса Коржа в Стамбуле

"Стамбул пережил концерт Канье Уэста. Но испытание фанатами Коржа оказалось отдельным уровнем сложности", — сообщает издание.

Что говорит Макс Корж о войне в Украине

Белорусский рэпер в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину выпустил трек с осуждением войны, однако впоследствии занял довольно размытую позицию. Вместо четкого осуждения действий России, он ограничивается абстрактными лозунгами вроде "остановите войну".

Макс Корж Фото: Instagram

На своих больших стадионных выступлениях в Европе Корж периодически останавливает шоу, чтобы произнести речь. Его стандартный призыв со сцены звучит так: "Останови войну!", который обычно подхватывает весь стадион. Но он все чаще говорит, что "мы ничего не можем изменить, целые страны оказались в заложниках".

Концерты Макса Коржа в ЕС

Его большие выступления на стадионах в Европе часто заканчиваются скандалами. В частности, некоторые украинцы выловили возмущение из-за новостей об огромных очередях на автобусы в Румынию в Одессе, где сотни молодых людей собрались ради выступления артиста, которое проходило в Бахаресте.

Также власти Румынии ввели в Бухаресте беспрецедентные меры безопасности перед концертом белорусского рэпера Макса Коржа на стадионе Arena Națională. Масштаб мобилизации полиции, жандармерии и спецслужб сравнивают с подготовкой к саммиту НАТО 2008 года.

Напомним, ранее Фокус писал, что: