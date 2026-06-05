Бійки, танці, феєрверки: тисячі фанатів Макса Коржа влаштували безлад у центрі Стамбула (відео)

Тисячі фанів білоруського репера Макса Коржа влаштували в центрі Стамбула безлад та гучні вечірки. Після чого місцеві мешканці почали вимагати відправити їх додому, а концерт музиканта, який заплановано на 6 червня, перенести до себе додому.

Про це пише білоруське опозиційне видання Nexta live

Напередодні концерту фанати скандального музиканта заполонили центр міста Стамбула.

"Фаєри, феєрверки, пісні на всю вулицю та натовпи людей — те, що відбувалося, нагадувало стихійний фестиваль", — йдеться у дописі.

Як пише ЗМІ, турки від такого "культурного обміну" були не в захваті. У соцмережах мешканці Стамбула масово скаржаться на шум і пропонують гостям продовжити свято десь у себе вдома.

За словами фанатів, справа вже дійшла навіть до бійок. Під час одного з конфліктів місцевий житель нібито обпік дівчині обличчя фаєром і почав погрожувати компанії розбитою пляшкою.

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Фанати Макса Коржа у Стамбулі

"Стамбул пережив концерт Каньє Веста. Але випробування фанатами Коржа виявилося окремим рівнем складності", — повідомляє видання.

Що каже Макс Корж про війну в Україні

Білоруський репер на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну випустив трек із засудженням війни, проте згодом зайняв досить розмиту позицію. Замість чіткого засудження дій Росії, він обмежується абстрактними гаслами на кшталт "зупиніть війну".

Макс Корж Фото: Instagram

На своїх великих стадіонних виступах у Європі Корж періодично зупиняє шоу, щоб виголосити промову. Його стандартний заклик зі сцени звучить так: "Останови войну!", що зазвичай підхоплює весь стадіон. Але він дедалі частіше каже, що "ми нічого не можемо змінити, цілі країни опинилися в заручниках".

Концерти Макса Коржа у ЄС

Його великі виступи на стадіонах у Європі часто закінчуються скандалами. Зокрема, деякі українці виловили обурення через новини про величезні черги на автобуси до Румунії в Одесі, де сотні молодих людей зібралися заради виступу артиста, який проходив у Бахаресті.

Також влада Румунії запровадила в Бухаресті безпрецедентні заходи безпеки перед концертом білоруського репера Макса Коржа на стадіоні Arena Națională. Масштаб мобілізації поліції, жандармерії та спецслужб порівнюють із підготовкою до саміту НАТО 2008 року.

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