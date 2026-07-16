В Грузии отменили концерты "предательницы" Ани Лорак и российского дуэта "Тату"

Этим летом в грузинском Батуми отменили концерты певицы-предательницы Ани Лорак и российской группы "Тату" (t.A.T.u.), которые должны были состояться на местных теннисных кортах. Такое решение было принято после шквала возмущения со стороны грузинского общества, которое активно выступило против выступлений артистов, тесно связанных с РФ.

Выступления планировались на август: 1 августа должен был состояться концерт дуэта t.A.T.u., а уже 14 августа планировался перформанс Ани Лорак. В настоящее время все анонсы и возможность приобрести билеты полностью удалены с онлайн-сервисов, а администрация площадки подтвердила отмену обоих мероприятий.

Хотя в начале лета организаторы активно рекламировали Лорак как "невероятную диву" из шоу "мирового уровня", мощная волна критики со стороны общества быстро заставила их удалить всю информацию о предстоящих выступлениях.

В грузинском сегменте социальных сетей граждане эмоционально напомнили о российской агрессии и обрадовались срыву концертов.

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"Россия — оккупант! Когда же грузины это поймут! Вам не стыдно?! Это замечательно, вы не должны здесь петь для россиян! Кто хочет танцевать под их безвкусную чепуху — езжайте в Таганрог или на Урал, там вам не будет недостатка в путинских певцах", — писали в соцсетях.

Почему бойкотируют Ани Лорак и дуэт t.A.T.u

Причиной жесткого бойкота стала сознательная позиция самих исполнителей. Уроженка Украины Ани Лорак после 2014 года продолжила строить карьеру в России и полностью замалчивает геноцид собственного народа. Из-за этого она попала под персональные санкции СНБО, а впоследствии её официально лишили звания Народной артистки Украины.

Российский дуэт t.A.T.u. также не осудил военную агрессию Кремля и продолжил концертную деятельность в РФ. Кроме того, в 2025 году участницы коллектива выступили во временно аннексированном Крыму, окончательно подтвердив свой статус пропагандистов.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Концерты Ани Лорак массово отменяют в российских городах по многим причинам.

Украинская певица Тина Кароль публично отреагировала на заявления Ани Лорак, которая ранее обвинила её в якобы препятствовании карьере в Украине.

Кроме того, украинка поделилась своими впечатлениями от посещения концерта Коржа в немецком городе Дюссельдорфе. Девушка была крайне возмущена пророссийскими высказываниями исполнителя.