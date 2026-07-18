Модели Паулина Поризкова и Ева Герцигова вышли замуж на ретроградный Меркурий: что говорят астрологи

Астрологи считают, что период ретроградного Меркурия – это не самый благоприятный период, чтобы начинать настолько важный этап в жизни. И напоминают про звездные пары, чей брак закончился разводом.

В июле свадьбу сыграли сразу две супермодели: Паулина Поризкова и Ева Герцигова. Однако торжества слегка омрачил тот факт, что они пришлись на период ретроградного Меркурия, который длится с 29 июня по 23 июля. Фокус выяснил, почему это время считается неблагоприятным для свадеб, а также для принятия серьезных, судьбоносных решений.

61-летняя супермодель Паулина Поризкова вышла замуж за 62-летнего голливудского сценариста Джеффа Гринштейна, работавшего над сериалами "Друзья", "Уилл и Грейс" и "Отчаянные домохозяйки".

Паулина Поризкова сыграла свадьбу в тревожный период

Они познакомились в приложении для знакомств в начале 2023 года. Гринштейн вспоминал, что на первом свидании у него "буквально перехватило дыхание". Летом 2025 года он сделал Паулине предложение во время поездки в Чехию, а 3 июля 2026 года пара сыграла свадьбу в Италии на озере Орта. Вместо традиционного белого платья Поризкова выбрала необычный серо-голубой наряд.

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Для модели это второй брак. С 1989 года она была замужем за фронтменом группы The Cars Риком Окасеком, от которого родила двоих сыновей. В 2018 году супруги объявили о расставании, а в 2019 году музыкант скончался.

А 53-летняя супермодель Ева Герцигова вышла замуж за итальянского бизнесмена Джорджо Марсайя после 25 лет отношений 11 июля. Пара поженилась Турине в церкви Сан-Вито, а потом продолжилось в Палаццо Кариньяно и завершилось в ресторане Del Cambio. Для церемонии Герцигова выбрала платье Lanvin.

Свадьба Евы Герциговой после 25 лет отношений

Герцигова и Марсайя познакомились в 2001 году в итальянском городе Вариготти, у пары есть трое детей. Джорджо Марсайя — бизнесмен из Турина, сын основателя компании Sabelt и бывшего главы Ассоциации промышленников Турина. Для Евы это второй брак, ранее она была замужем за Тиком Торресом, ударником группы Bon Jovi.

Брак Джоли и Питта, как известно закончился катастрофой и скандалами, которые продолжаются до сих пор Фото: Скриншот

Объединяет оба эти брака не только известность невест, но и выбранный период для свадьбы: ретроградный Меркурий считается неблагоприятным временем для заключения брака. Астрологи напоминают, что принцесса Диана и принц Чарльз, а также Анджелина Джоли и Брэд Питт, тоже поженились на ретроградный Меркурий и все знают, чем закончились оба брака.

Ретроградный Меркурий — что говорят астрологи

Для тех, кто полагается на звезды, принимая важные решения, астрологи предупреждают, что ретроградный Меркурий – это не время для того, чтобы:

подписывать важные документы, долгосрочные контракты и договора;

совершать крупные покупки;

начинать глобальные проекты.

Они рекомендуют больше отдыхать и даже медитировать, так как из-за влияния водных знаков могут обостриться эмоции, а также проверять все по нескольку раз и даже делать резервные копии, так как в эти дни подводит даже техника.

Некоторые астрологи не столь категоричны, объясняя, что "любовь и брак не отличаются особой изменчивостью", но при этом предупреждают, что планеты могут повлиять на саму церемонию.

"Если гости едут на вашу свадьбу во время ретроградного Меркурия, подумайте о том, чтобы добавить дополнительный день на дорогу. Убедитесь, что никто не летит или не едет на машине в день свадьбы, а прибывает на день раньше, чтобы избежать проблем, связанных с ретроградным Меркурием, таких как задержки рейсов, потеря багажа и многочасовые поездки", — гласит один из советов.

Некоторые успокаивают, что проблем не избежать, но это будут мелкие неурядицы: "Если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так, но это будет лишь незначительным неудобством… Приняв тот факт, что все не может идти идеально, вы снимете огромный груз с плеч".

Но известный британский астролог Тара Джейд Николс прямо говорит, что "с точки зрения астрологии, время таких свадеб — крайне неудачно".

Брак принцессы Дианы, который начинался как сказка, закончился скандалами и трагедией Фото: Скриншот

"Поскольку две основные планеты, Венера и Меркурий, находятся в ретроградном движении, эти взаимоотношения, скорее всего, приведут к катастрофе", — Николс объяснила, что Меркурий — планета коммуникации, и когда он переходит в ретроградное движение, то "мы находимся в состоянии замешательства или не можем ясно мыслить".

Николс также упомянула, что неприятности — такие как аварии, задержки и отмены в последнюю минуту — особенно распространены во время ретроградного Меркурия, поэтому она считает, что всем следует избегать заключения брака в это время.

Примерно четыре раза в год, на три недели, Меркурий переходит в ретроградное движение — то есть кажется, что он движется назад, — и в это время многие люди считают, что движение планет может влиять на происходящее вокруг.

"Самое худшее время для принятия решения — это когда космическая власть над партнерством настроена против вас", — резюмировала астролог.

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