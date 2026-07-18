Моделі Пауліна Порізкова та Єва Герцигова вийшли заміж під час ретроградного Меркурія: що кажуть астрологи

Астрологи вважають, що період ретроградного Меркурія — це не найсприятливіший час для того, щоб розпочинати такий важливий етап у житті. І нагадують про зіркові пари, чий шлюб закінчився розлученням.

У липні одразу дві супермоделі відсвяткували весілля: Пауліна Порізкова та Єва Герцигова. Однак урочистості дещо затьмарив той факт, що вони припали на період ретроградного Меркурія, який триває з 29 червня по 23 липня. "Фокус" з’ясував , чому цей час вважається несприятливим для весіль, а також для ухвалення серйозних, доленосних рішень.

61-річна супермодель Пауліна Порізкова вийшла заміж за 62-річного голлівудського сценариста Джеффа Грінштейна, який працював над серіалами "Друзі", "Вілл і Грейс" та "Відчайдушні домогосподарки".

Пауліна Порізкова відсвяткувала весілля у неспокійний період

Вони познайомилися в додатку для знайомств на початку 2023 року. Грінштейн згадував, що на першому побаченні у нього "буквально перехопило подих". Влітку 2025 року він зробив Пауліні пропозицію під час поїздки до Чехії, а 3 липня 2026 року пара відсвяткувала весілля в Італії на озері Орта. Замість традиційної білої сукні Порізкова обрала незвичайне сіро-блакитне вбрання.

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Для моделі це другий шлюб. З 1989 року вона була одружена з фронтменом гурту The Cars Ріком Окасеком, від якого народила двох синів. У 2018 році подружжя оголосило про розлучення, а в 2019 році музикант помер.

А 53-річна супермодель Єва Герцигова 11 липня вийшла заміж за італійського бізнесмена Джорджо Марсайя після 25 років стосунків. Пара одружилася в Турині в церкві Сан-Віто, а потім святкування продовжилося в Палаццо Каріньяно і завершилося в ресторані Del Cambio. Для церемонії Герцигова обрала сукню від Lanvin.

Весілля Єви Герцигової після 25 років стосунків

Герцигова та Марсайя познайомилися у 2001 році в італійському місті Варіготті; у пари є троє дітей. Джорджо Марсайя — бізнесмен із Турина, син засновника компанії Sabelt і колишнього голови Асоціації промисловців Турина. Для Єви це другий шлюб, раніше вона була одружена з Тіком Торресом, барабанщиком гурту Bon Jovi.

Шлюб Джолі та Пітта, як відомо, закінчився катастрофою та скандалами, які тривають досі Фото: Скріншот

Ці два шлюби об’єднує не лише популярність наречених, а й обраний період для весілля: ретроградний Меркурій вважається несприятливим часом для укладення шлюбу. Астрологи нагадують, що принцеса Діана та принц Чарльз, а також Анджеліна Джолі та Бред Пітт теж одружилися під час ретроградного Меркурія, і всі знають, чим закінчилися обидва шлюби.

Ретроградний Меркурій — що кажуть астрологи

Тим, хто покладається на зірки, приймаючи важливі рішення, астрологи застерігають, що під час ретроградного Меркурія не варто:

підписувати важливі документи, довгострокові контракти та договори;

здійснювати великі покупки;

розпочинати глобальні проекти.

Вони радять більше відпочивати й навіть медитувати, оскільки під впливом водних знаків емоції можуть загостритися, а також перевіряти все кілька разів і навіть робити резервні копії, адже в ці дні підводить навіть техніка.

Деякі астрологи не настільки категоричні, пояснюючи, що "кохання та шлюб не відрізняються особливою мінливістю", але при цьому застерігають, що планети можуть вплинути на саму церемонію.

"Якщо гості їдуть на ваше весілля під час ретроградного Меркурія, подумайте про те, щоб додати ще один день на дорогу. Переконайтеся, що ніхто не летить і не їде на машині в день весілля, а прибуває на день раніше, щоб уникнути проблем, пов’язаних із ретроградним Меркурієм, таких як затримки рейсів, втрата багажу та багатогодинні поїздки", — йдеться в одній із порад.

Дехто заспокоює, що проблем не уникнути, але це будуть дрібні неприємності: "Якщо щось може піти не так, воно обов’язково піде не так, але це буде лише незначною незручністю… Прийнявши той факт, що все не може йти ідеально, ви знімете величезний тягар з плечей".

Однак відома британська астрологиня Тара Джейд Ніколс прямо зазначає, що "з точки зору астрології час для таких весіль — вкрай невдалий".

Шлюб принцеси Діани, який починався як казка, закінчився скандалами та трагедією Фото: Скріншот

"Оскільки дві основні планети, Венера та Меркурій, перебувають у ретроградному русі, ці взаємини, найімовірніше, призведуть до катастрофи", — Ніколс пояснила, що Меркурій — планета комунікації, і коли він переходить у ретроградний рух, то "ми перебуваємо в стані розгубленості або не можемо ясно мислити".

Ніколс також зазначила, що неприємності — такі як аварії, затримки та скасування в останню хвилину — особливо поширені під час ретроградного Меркурія, тому вона вважає, що всім слід уникати укладення шлюбу в цей період.

Приблизно чотири рази на рік, на три тижні, Меркурій переходить у ретроградний рух — тобто здається, що він рухається назад, — і в цей час багато людей вважають, що рух планет може впливати на те, що відбувається навколо.

"Найгірший час для прийняття рішення — це коли космічна сила, що керує партнерством, налаштована проти вас", — підсумувала астролог.

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