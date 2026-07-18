"Мне страшно": жена Федорова пожаловалась, что поддержка ее мужа превращается в "психоз"

Супруга бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, дизайнер Анастасия Федорова, прокомментировала некоторые высказывания в соцсетях, которые уже вышли за рамки протестов и начинают формировать "больной культ личности" вокруг ее мужа.

"Мне страшно от этого психоза. Страшно жить в стране, где люди не могут остановиться на этапе благодарности за результат и достойной защиты справедливости, а начинают создавать больной культ личности. Хотя нет. Не культ. Икону, бл***дь. Настоящую икону", — написала Анастасия Федорова.

Анастасия Федорова возмутилась постами, которые публикуют некоторые пользователи

Дизайнер рассказала, что в лентах социальных сетей распространяют её семейные видео с мужем, подставляя на место жены, то есть её, свои фото: "Семейные видео используют в своих фантазиях в личных аккаунтах, подставляя себя на место жены. Рядом — моя дочь. О сексуализации я даже не хочу говорить. Подробно описывать, что бы вы делали с чужим мужем, — это уже не чувство юмора".

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Анастасия Федорова написала, что хочет жить в стране, которая борется за свои права, а ещё больше — в стране, где царит здравый смысл, а не массовая эйфория.

"Я очень хочу, чтобы моя дочь росла в стране, где никого не преследуют и не делают из людей кумиров. Где люди знают себе цену. Где у женщин есть самоуважение. Где есть достоинство. Иначе мне будет очень сложно объяснить ей, за что она лишилась стольких простых детских радостей только потому, что родилась в нашей семье", — отметила супруга Михаила Федорова.

Она подчеркнула, что подобные посты ей попадались в Threads, где создают "матрицы судьбы", и посоветовала читать качественные источники, которые "формируют собственное мышление". И попросила не сравнивать выход на протест за справедливость с выбором партнеров в Tinder.

А также отметила, что хотела бы жить в стране, где СМИ "не искажают слова близких людей ради дешёвых кликбейтов".

"Потому что я уже почти вижу заголовки: "Жене экс-министра страшно", "она ругается матом". И знаю, что многие прочитают только их. Потому что именно так не работает зрелая политика. И именно так не взрослеет общество", — резюмировала Анастасия Федорова.

Впрочем, в комментариях пользователи отметили, что не сталкивались с подобными постами в соцсетях, и указали, что "гораздо больший процент украинцев просто пытается выразить протест", а также что люди вышли на митинг "не за господина Федорова, а на митинг за перемены".

"Большинство вышло не ради чьей-то "романтизации" или личных фантазий, а ради сознания, достоинства и здравого смысла. Отдельные перекосы не должны изменять смысл того, что люди на самом деле поддерживали", — написала ещё одна пользовательница.

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